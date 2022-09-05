Куба хочет создать промышленный парк ЕАЭС. Белорусские и российские компании уже в деле

Куба предлагает создать промышленный парк Евразийского экономического союза в особой зоне развития недалеко от Гаваны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Куба предлагает создать промышленный парк Евразийского экономического союза в особой зоне развития недалеко от Гаваны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для этого парка предлагается выделить участок земли в 50 гектаров, где компании ЕАЭС смогут производить продукцию, совершать коммерческие сделки, а также управлять территорией самого парка. В зоне развития действует специальный режим льгот, что делает ее привлекательной для национальных и иностранных инвестиций. Резидентами парка уже являются несколько предприятий из Беларуси и России, которые имеют свой позитивный опыт работы на кубинском рынке и могли бы им поделиться с компаниями из других стран союза.
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