Новости экономики за 05.09.2022

Куба предлагает создать промышленный парк Евразийского экономического союза в особой зоне развития недалеко от Гаваны. Интересен ли белорусским резидентам кубинский рынок? Поставки белорусского продовольствия в Турцию могут увеличиться. Предстоящая международная выставка в Стамбуле поможет наладить деловые контакты.
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЗВАНЫ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕВРО
Экономика еврозоны сокращается уже два месяца подряд. С наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может существенно ухудшиться. На этом фоне нарастают разногласия внутри ЕС – наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся страны юга, региона с высоким уровнем долга.
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В Италии, Греции, Испании, Португалии могут заговорить о выходе из еврозоны и отказе от евро в качестве национальной валюты. Ключевая проблема, из-за которой теперь рецессия в Европе выглядит вполне реальным сценарием – рекордная инфляция. В августе был зафиксирован максимальный в истории еврозоны рост цен на 9,1 % в годовом выражении.
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