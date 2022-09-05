Новости экономики за 05.09.2022

Куба предлагает создать промышленный парк Евразийского экономического союза в особой зоне развития недалеко от Гаваны. Интересен ли белорусским резидентам кубинский рынок? Поставки белорусского продовольствия в Турцию могут увеличиться. Предстоящая международная выставка в Стамбуле поможет наладить деловые контакты.

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЗВАНЫ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕВРО