Прямой эфир

Новости экономики за 05.09.2022

05 сентября 2022 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Куба предлагает создать промышленный парк Евразийского экономического союза в особой зоне развития недалеко от Гаваны. Интересен ли белорусским резидентам кубинский рынок? Поставки белорусского продовольствия в Турцию могут увеличиться. Предстоящая международная выставка в Стамбуле поможет наладить деловые контакты.  

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

НАЗВАНЫ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕВРО  

Новости экономики за 05.09.2022-1

Экономика еврозоны сокращается уже два месяца подряд. С наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может существенно ухудшиться. На этом фоне нарастают разногласия внутри ЕС – наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся страны юга, региона с высоким уровнем долга.  

Экспорт в Беларуси растет 4 месяца подряд. Читать здесь.  

В Италии, Греции, Испании, Португалии могут заговорить о выходе из еврозоны и отказе от евро в качестве национальной валюты. Ключевая проблема, из-за которой теперь рецессия в Европе выглядит вполне реальным сценарием – рекордная инфляция. В августе был зафиксирован максимальный в истории еврозоны рост цен на 9,1 % в годовом выражении.  

Читайте также:  

Белорусские пеллеты могут выйти на европейский рынок из-за кризиса энергоносителей  

В Турции растет спрос на белорусскую молочку со сроком годности от 6 месяцев  

Куба хочет создать промышленный парк ЕАЭС. Белорусские и российские компании уже в деле  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кладовка республиканского масштаба. Объём продукции в стабфондах Беларуси увеличится на треть
02 сентября 2022 16:22

Кладовка республиканского масштаба. Объём продукции в стабфондах Беларуси увеличится на треть

Приняло участие и Минэкономики Беларуси. Какие сделки заключают в Пекине на ярмарке торговли услугами?
02 сентября 2022 16:22

Приняло участие и Минэкономики Беларуси. Какие сделки заключают в Пекине на ярмарке торговли услугами?

Россия прекратит поставку нефти странам, поддержавшим введение лимита цен на российские энергоносители
02 сентября 2022 16:22

Россия прекратит поставку нефти странам, поддержавшим введение лимита цен на российские энергоносители