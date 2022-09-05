Белорусские пеллеты могут выйти на европейский рынок из-за кризиса энергоносителей

Биржевая цена газа в Европе поднялась сразу на 35 %, почти до 3 000 долларов за 1 000 кубометров. В конце прошлой недели «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок, объяснив решение поломкой оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же самое время белорусские производители пеллет и продукции из деревообработки могут использовать энергокризис в Европе как дополнительную возможность вывести свою продукцию на европейский рынок. За четыре года общие объемы производства пеллет в отрасли выросли практически в 10 раз. Топливные гранулы – один из самых экологичных видов топлива в мире. С учетом общемировой стратегии по уменьшению использования углеводорода, пеллеты являются востребованным видом топлива.

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