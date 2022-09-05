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Экспорт в Беларуси растёт 4 месяца подряд

05 сентября 2022 15:17
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Новости Беларуси. В стране четыре месяца подряд растет экспорт. В Минэкономики считают, что это благодаря переориентации товарных потоков на альтернативные рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Экспорт в Беларуси растёт 4 месяца подряд-1

За пять месяцев экспорт товаров в КНР увеличился практически в 1,5 раза и составил более полумиллиарда долларов. Основным рынком сбыта для Беларуси остается Россия. Поставки продукции туда достигли исторического максимума. Только в июне продали товаров на 2 миллиарда долларов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия планирует впервые в истории приблизиться к 8 миллиардам долларов годовой выручки от экспорта продовольствия. За рубеж поставляется более 1 500 наименований белорусской молочной продукции, свыше 1 000 мясной.  

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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