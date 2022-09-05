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В Турции растёт спрос на белорусскую молочку со сроком годности от 6 месяцев

05 сентября 2022 15:19
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Поставки белорусского продовольствия в Турцию могут увеличиться. В стране растет спрос на молочную продукцию со сроком годности от шести месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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В Турции растёт спрос на белорусскую молочку со сроком годности от 6 месяцев-1

Таким образом, перед нашими производителями открывается «окно возможностей» для наращивания поставок не только указанной продукции, но и сливочного масла, сухого обезжиренного и сухого цельного молока. В перспективе также наладить поставки белорусской мясной продукции, произведенной в соответствии с требованиями «Халяль». Национальный центр маркетинга предлагает белорусским экспортерам свою помощь в выходе на рынок Турции и приглашает принять участие в международной многоотраслевой выставке в Стамбуле.  

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# Беларусь-Турция # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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