В Турции растёт спрос на белорусскую молочку со сроком годности от 6 месяцев

Поставки белорусского продовольствия в Турцию могут увеличиться. В стране растет спрос на молочную продукцию со сроком годности от шести месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, перед нашими производителями открывается «окно возможностей» для наращивания поставок не только указанной продукции, но и сливочного масла, сухого обезжиренного и сухого цельного молока. В перспективе также наладить поставки белорусской мясной продукции, произведенной в соответствии с требованиями «Халяль». Национальный центр маркетинга предлагает белорусским экспортерам свою помощь в выходе на рынок Турции и приглашает принять участие в международной многоотраслевой выставке в Стамбуле.

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