Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном в сельхозсфере за пять лет вырос в четыре раза. Это наш третий импортер после России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы дальнейшего сотрудничества 11 ноября обсуждали в Совмине. С визитом в Минске министр сельского хозяйства Казахстана.
Сейчас в этой стране больше всего востребована белорусская мясная и молочная продукция. Примечательно, что Казахстан хочет вместе с Беларусью выйти на рынок Китая. Например, с помощью создания совместных предприятий по производству детского питания. В КНР такая продукция пользуется особым спросом. Кроме того, первый молочно-товарный комплекс с использованием белорусских технологий могут построить под ключ в Костанайской области Казахстана.
Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства Казахстана:
Перспективы сотрудничества у нас, конечно, есть в переработке сельскохозяйственной продукции. Большой интерес у Республики Казахстан вызывает опыт Республики Беларусь в переработке молока. Собственно, перед моим визитом, буквально в конце октября, состоялся визит делегации бизнес-сообщества Казахстана, которая рассматривала технологии производства молока, переработки молока именно белорусского производства. Они посетили. Я думаю, что у нас очень хорошие перспективы дальнейшего трансфера технологий, импорта технологий, развития производства молока на территории Республики Казахстан.
Крупко: когда в Казахстане построится первый комплекс с нашими доильными залами, скотом, это даст толчок к развитию. Читайте здесь.