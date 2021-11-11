Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном в сельхозсфере за пять лет вырос в четыре раза. Это наш третий импортер после России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы дальнейшего сотрудничества 11 ноября обсуждали в Совмине. С визитом в Минске министр сельского хозяйства Казахстана.

Сейчас в этой стране больше всего востребована белорусская мясная и молочная продукция. Примечательно, что Казахстан хочет вместе с Беларусью выйти на рынок Китая. Например, с помощью создания совместных предприятий по производству детского питания. В КНР такая продукция пользуется особым спросом. Кроме того, первый молочно-товарный комплекс с использованием белорусских технологий могут построить под ключ в Костанайской области Казахстана.