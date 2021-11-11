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Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока

11 ноября 2021 17:18
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Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном в сельхозсфере за пять лет вырос в четыре раза. Это наш третий импортер после России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы дальнейшего сотрудничества 11 ноября обсуждали в Совмине. С визитом в Минске министр сельского хозяйства Казахстана.  

Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока-1

Сейчас в этой стране больше всего востребована белорусская мясная и молочная продукция. Примечательно, что Казахстан хочет вместе с Беларусью выйти на рынок Китая. Например, с помощью создания совместных предприятий по производству детского питания. В КНР такая продукция пользуется особым спросом. Кроме того, первый молочно-товарный комплекс с использованием белорусских технологий могут построить под ключ в Костанайской области Казахстана.  

Министр сельского хозяйства Казахстана: большой интерес у нас вызывает опыт Беларуси в переработке молока-4

Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства Казахстана:  
Перспективы сотрудничества у нас, конечно, есть в переработке сельскохозяйственной продукции. Большой интерес у Республики Казахстан вызывает опыт Республики Беларусь в переработке молока. Собственно, перед моим визитом, буквально в конце октября, состоялся визит делегации бизнес-сообщества Казахстана, которая рассматривала технологии производства молока, переработки молока именно белорусского производства. Они посетили. Я думаю, что у нас очень хорошие перспективы дальнейшего трансфера технологий, импорта технологий, развития производства молока на территории Республики Казахстан.  

Крупко: когда в Казахстане построится первый комплекс с нашими доильными залами, скотом, это даст толчок к развитию. Читайте здесь.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Ербол Карашукеев # Иван Крупко # Фотофакт

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