Контракты на сумму 137 миллионов долларов. Леонид Заяц об итогах Форума регионов для Могилёвской области

Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо еще отметить, что год для стран из-за пандемии был непростым. Но сработали предприятия в тесной связке хорошо. В ковидный период производства не останавливаются и активно осваивают новые электронные способы торговли. Уже работают программа «Экспорт online», электронная биржа. Здесь представлены более ста отечественных предприятий, присоединяются и другие. Ведь в целом, как подчеркивают обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство. Владимир Караник: на Российскую Федерацию приходится более 50% экспорта Гродненской области