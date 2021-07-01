Контракты на сумму 137 миллионов долларов. Леонид Заяц об итогах Форума регионов для Могилёвской области
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо еще отметить, что год для стран из-за пандемии был непростым. Но сработали предприятия в тесной связке хорошо. В ковидный период производства не останавливаются и активно осваивают новые электронные способы торговли. Уже работают программа «Экспорт online», электронная биржа. Здесь представлены более ста отечественных предприятий, присоединяются и другие. Ведь в целом, как подчеркивают обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.
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Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
С января по июнь нам удалось подписать [контрактов – прим. ред.] на сумму 137 миллионов долларов США. Это на 106 % выше аналогичного периода прошлого года. Такие предприятия, как «Химволокно», «Бобруйскагромаш» заключили договоры. Подписало на сумму 34 миллиона долларов наше предприятие «Могилевхимволокно». И порядка 11 миллионов долларов – это «Бобруйскагромаш».