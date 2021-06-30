Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство. Каковы итоги второго форумного дня, расскажет Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Форум регионов Беларуси и России 8.0. День второй. Сегодня локаций для обсуждений меньше, нежели вчера, однако день переговорный все так же богат на события. В повестке этого дня – экономика Союзного государства в период пандемии, экология, итоговый документ предыдущего форума и промышленная политика наших стран. Итак, о чем сегодня договорились и в чем все же еще предстоит найти точки соприкосновения.

Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня. ​«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Каждый четвертый двигатель для наших предприятий мы закупаем в России, а треть сельхозтехники, наоборот, поставляем. Выходят такие кооперационные цепочки. Акцент сегодня сделали на поддержке стартапов и улучшении инфраструктуры производств. Речь не только об экономике, но и экологии. Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами. ​Андрей Худык: Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами

Предприятия сработали хорошо и во время пандемии. В целом, какие уроки вынесли из сложившейся эпидситуации и перспективы развития интеграции – это обсуждали сегодня торгово-промышленные палаты двух стран. Подтверждают, тема форума как никогда актуальна – цифровизация. В пандемию производства не остановились и активно осваивали новые электронные способы торговли. Уже работает программа «Экспорт online», электронная биржа. Здесь представлено более 100 отечественных предприятий, присоединяются и другие. Татьяна Рунец: товарооборот с Россией увеличился, несмотря на фактор пандемии

Цифровые транспортные коридоры – их внедрение ждут перевозчики. Это увеличит скорости доставки грузов в разы. Во-первых, электронный документооборот, а во-вторых, ПЦР-тесты, которые сейчас обязательно проходят на границе. Предлагают создать цифровой сертификат для водителей, которые уже прошли вакцинацию. Площадкой, куда бизнес и будет аккумулировать волнующие проблемы для скорейшего разрешения барьеров на пути торговли, станет белорусско-российский деловой совет. Документы о его создании подписали 30 июня. Беларусь и Россия создали совместный деловой совет. Что о нём рассказал председатель БелТПП?

А дальше рабочий форумный график держит курс на крупные контракты. Сегодня портфель потяжелел на сумму свыше 70 миллионов долларов. Нефтехимия, промышленность, строительство, один контракт связан с зеленой экономикой. Сразу несколько соглашений заключил белорусский застройщик. Компания построит школу в Воронежской области – это второй подобный опыт предприятия в России. Учебное заведение на полтысячи мест встретит учащихся уже 1 сентября. «Оценили наши подходы». Белорусская компания построит школу в Воронежской области