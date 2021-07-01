Александр Ярошенко о значении Форума регионов: хороший синергетический эффект в будущем для развития экономик

Новости Беларуси. VIII Форум регионов Беларуси и России завершает работу. 1 июля – третий день мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. VIII Форум регионов Беларуси и России завершает работу. 1 июля – третий день мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке основное пленарное заседание, где подведут итоги. Накануне портфель договоренностей еще вырос на сумму свыше 70 миллионов долларов. Это соглашения в области нефтехимии, промышленности, строительства, экологии. Создан и совместный деловой совет. В него вошли ведущие предприятия из разных сфер экономики. Совет будет участвовать в том числе в работе Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, представляя голос бизнеса.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Эффект такого взаимодействия, особенно в инновационной направленности, я думаю, такой хороший синергетический эффект в будущем для развития экономик двух стран.
Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, а даже наоборот. Цифровизация стала главной темой форума. Внедрение новых технологий в разных сферах жизни должно стать драйвером развития экономик.
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