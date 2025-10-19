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Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки

19 октября 2025 17:41
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Куда двигаться промышленности? На рынки разных стран и континентов. Главным маркетологом страны выступает Первый. Своим политическим авторитетом он открывает двери для нашей продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Продажи надо снимать с ручника.

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На совещании с дипкорпусом в конце июля глава государства четко дал понять: экономика – приоритет. Поэтому в самые близкие и перспективные страны в ранге Чрезвычайных и Полномочных посланы тяжеловесы из белорусской управленческой обоймы. Осваивать богатый рынок открытого для всего мира Казахстана доверено Алексею Богданову. 

Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки-2

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Конкуренты наступают на пятки, добавляют мелочи в свои машины, в сельхозпредприятия, комбайны, кто-то открывает сборочные производства, инвестируют, идут вперед. И здесь важно не отставать, быть в тренде, совершенствуя свои машины, и удовлетворять спрос тех потребителей, которые сегодня есть, – это молодежь, которая привыкла быть в телефоне, работать с гаджетами. И наша техника должна соответствовать этим требованиям. И комфортно должно быть внутри, и внешний экстерьер должен красиво выглядеть. 

# Государственная политика в сфере промышленности # Алексей Богданов # Александр Лукашенко

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