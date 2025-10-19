Богданов: важно быть в тренде, совершенствуя наши машины – конкуренты наступают на пятки

Куда двигаться промышленности? На рынки разных стран и континентов. Главным маркетологом страны выступает Первый. Своим политическим авторитетом он открывает двери для нашей продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Продажи надо снимать с ручника.

«Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год. Читайте здесь.

На совещании с дипкорпусом в конце июля глава государства четко дал понять: экономика – приоритет. Поэтому в самые близкие и перспективные страны в ранге Чрезвычайных и Полномочных посланы тяжеловесы из белорусской управленческой обоймы. Осваивать богатый рынок открытого для всего мира Казахстана доверено Алексею Богданову.