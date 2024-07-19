Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов

Беларусь и Никарагуа подписали контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в рамках официального визита нашей правительственной делегации.
Беларусь и Никарагуа подписали контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в рамках официального визита нашей правительственной делегации.
Уже в ближайшее время в Никарагуа поставят свыше 700 единиц коммунальной, сельскохозяйственной и грузовой техники от ведущих белорусских производителей. Стоит отметить, это первые серьезные результаты в экономическом сотрудничестве двух стран. Но активный политический диалог мы ведем уже не первый год. И Минск, и Манагуа не собираются останавливаться на достигнутом. В планах создание совместных производств.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы предлагаем также рассмотреть перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, медицины, фармацевтики, IT-технологий, коммунальных технологий, проектов в сфере экологии и другие. Белорусская сторона также заинтересована в увеличении импорта продуктов из Никарагуа, наши предприятия очень заинтересованы в поставках продуктов агропромышленного комплекса Никарагуа таких, как фрукты, кофе, какао-бобы, морепродукты и так далее. Буквально пару недель назад представители белорусского бизнеса посещали Никарагуа для обсуждения этой тематики, сейчас ведутся коммерческие переговоры. Надеюсь, что они закончатся также подписанием конкретных коммерческих контрактов.
Наши страны укрепляют не только экономическое, но и гуманитарное сотрудничество. После церемонии подписания партнерам вручили подарки к 45-летию революции в Никарагуа. Это сертификаты о передаче автомобиля скорой помощи с современным оборудованием и гранта на обучение студентов из Никарагуа в Беларуси.