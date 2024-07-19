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Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов

19 июля 2024 06:34
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Беларусь и Никарагуа подписали контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в рамках официального визита нашей правительственной делегации.

Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов-1

Уже в ближайшее время в Никарагуа поставят свыше 700 единиц коммунальной, сельскохозяйственной и грузовой техники от ведущих белорусских производителей. Стоит отметить, это первые серьезные результаты в экономическом сотрудничестве двух стран. Но активный политический диалог мы ведем уже не первый год. И Минск, и Манагуа не собираются останавливаться на достигнутом. В планах создание совместных производств.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы предлагаем также рассмотреть перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, медицины, фармацевтики, IT-технологий, коммунальных технологий, проектов в сфере экологии и другие. Белорусская сторона также заинтересована в увеличении импорта продуктов из Никарагуа, наши предприятия очень заинтересованы в поставках продуктов агропромышленного комплекса Никарагуа таких, как фрукты, кофе, какао-бобы, морепродукты и так далее. Буквально пару недель назад представители белорусского бизнеса посещали Никарагуа для обсуждения этой тематики, сейчас ведутся коммерческие переговоры. Надеюсь, что они закончатся также подписанием конкретных коммерческих контрактов.

Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов-4

Наши страны укрепляют не только экономическое, но и гуманитарное сотрудничество. После церемонии подписания партнерам вручили подарки к 45-летию революции в Никарагуа. Это сертификаты о передаче автомобиля скорой помощи с современным оборудованием и гранта на обучение студентов из Никарагуа в Беларуси.

# Международное сотрудничество # Экономика # Роман Головченко

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