Конкурируют между собой или нет? Как сегодня работают белорусские холдинги в деревообработке

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей Иванович, а вы готовы в кластере работать?

Андрей Маковец, главный инженер ОАО «Мостовдрев»:

Мы и работаем. Кирилл Казаков:

А как это выглядит в Беларуси? Андрей Маковец:

Сегодня тот же самый «Мостовдрев» и еще девять предприятий концерна «Беллесбумпром» входят в холдинг, в данном случае – под руководством компании «Ивацевичдрев». То есть эта компания является головной организацией, которая определяет политику, стратегию и направления развития каждого из этих девяти предприятий холдинга. То есть то, что вы предлагаете, частично у нас существует и развивается. Кирилл Казаков:

Но вы можете конкурировать между собой?

Андрей Маковец:

Нет, нам не нужно конкурировать. Зачем нам конкурировать внутри страны? Мы комплексно дополняем друг друга с целью комплексной переработки всего спектра заготавливаемой древесины. То, о чем коллеги здесь говорили, – это не только фанерное сырье, пиловочник, баланс, дрова и так далее. И это все надо переработать. Алена Сырова:

А что значит «не надо конкурировать внутри страны»? То есть мы не хотим оставить белорусам в принципе выбора? Кирилл Казаков:

Или каждый занял свою нишу? Андрей Маковец:

Вы неправильно поняли – между собой! Мы между собой должны дополнять друг друга, а конкурировать уже на внешних рынках.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Почему? И здесь тоже надо конкурировать. Алена Сырова:

Поддерживаю. Кирилл Казаков:

Расскажите, у нас таких холдингов сколько и как они конкурируют? Потому что возникает ощущение, что «Ивацевичдрев» делает свою продукцию, заняло свою нишу, и туда больше никто не смотрит.