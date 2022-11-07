Конкурируют между собой или нет? Как сегодня работают белорусские холдинги в деревообработке

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей Иванович, а вы готовы в кластере работать?
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей Иванович, а вы готовы в кластере работать?
Андрей Маковец, главный инженер ОАО «Мостовдрев»:
Мы и работаем.
Кирилл Казаков:
А как это выглядит в Беларуси?
Андрей Маковец:
Сегодня тот же самый «Мостовдрев» и еще девять предприятий концерна «Беллесбумпром» входят в холдинг, в данном случае – под руководством компании «Ивацевичдрев». То есть эта компания является головной организацией, которая определяет политику, стратегию и направления развития каждого из этих девяти предприятий холдинга. То есть то, что вы предлагаете, частично у нас существует и развивается.
Кирилл Казаков:
Но вы можете конкурировать между собой?
Андрей Маковец:
Нет, нам не нужно конкурировать. Зачем нам конкурировать внутри страны? Мы комплексно дополняем друг друга с целью комплексной переработки всего спектра заготавливаемой древесины. То, о чем коллеги здесь говорили, – это не только фанерное сырье, пиловочник, баланс, дрова и так далее. И это все надо переработать.
Алена Сырова:
А что значит «не надо конкурировать внутри страны»? То есть мы не хотим оставить белорусам в принципе выбора?
Кирилл Казаков:
Или каждый занял свою нишу?
Андрей Маковец:
Вы неправильно поняли – между собой! Мы между собой должны дополнять друг друга, а конкурировать уже на внешних рынках.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Почему? И здесь тоже надо конкурировать.
Алена Сырова:
Поддерживаю.
Кирилл Казаков:
Расскажите, у нас таких холдингов сколько и как они конкурируют? Потому что возникает ощущение, что «Ивацевичдрев» делает свою продукцию, заняло свою нишу, и туда больше никто не смотрит.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
У нас в концерне три холдинга. Один целлюлозно-бумажный, это «Белорусские обои», объединяет три производства. «Ивацевичдрев». Недавно созданный, самый молодой холдинг – это холдинг BYSPAN, который объединяет 10 заводов. Там действительно подготовлена стратегия развития холдинга на пять лет. По истечении определенного срока планируется достигать определенных целей. Планируется создание центров компетенций по маркетингу, по сбыту, по юридическим вопросам. По снабжению уже создан и уже функционирует. То, о чем вы говорите, уже фактически начинает воплощаться и идет.
Ирина Новикова:
Кирилл, я могу пояснить. Они абсолютно правы. У нас в законодательстве не прописано слово «кластер». Холдинг отличается, в принципе, экономически, но похож все-таки на кластер. Там вертикаль выстраивается – в холдинге же у вас вертикаль? – а в кластере горизонталь. Но не в этом дело. Нет у нас, юридически мы не можем сказать, что это кластер, мы его теоретически можем назвать кластером, а называют практически: холдинги, ассоциации и так далее. То есть немножко другая терминология.
Алена Сырова:
Давайте переназовем?
Кирилл Казаков:
В кластер. И структуру сделаем. Теоретики предлагают.
Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Тут не то что переназывать, тут каждый должен заниматься своим делом. Правильно – когда, например, лесхозы как сырьевики, потребители в лице деревообрабатывающих предприятий, наука подтягивается вместе с учеными в плане подготовки кадров. Где-то идет вопрос стратегии. Оно работает, вопрос, что все это объединить сегодня, может быть, на нашей практике и невозможно. Основная задача тех же лесхозов сегодня – охранять, защищать, воспроизводить леса.
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