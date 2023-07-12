Компания-оператор торговой площадки Китая окажет содействие БУТБ в поставках белорусской продукции в КНР

Основное внимание планируется уделить регионам, через которые проходит новый Шелковый путь. При этом речь идет не только об информационной поддержке и помощи в организации деловых мероприятий на территории КНР, но и о непосредственном привлечении на биржевые торги китайских импортеров. В настоящее время экономика Китая активно восстанавливается после пандемии. В связи с этим растет спрос на сырье, материалы и готовую продукцию, а высокий уровень развития электронной коммерции в стране обеспечивает благоприятные условия для применения биржевых инструментов.

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