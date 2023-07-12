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Предприятия Минпрома за 2 дня выставки ИННОПРОМ подписали 23 документа о сотрудничестве

12 июля 2023 10:02
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Новости Беларуси. Два дня форума и 23 документа о сотрудничестве. Соглашения, меморандумы и контракты заключили предприятия Минпрома Беларуси на полях международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Минпрома за 2 дня выставки ИННОПРОМ подписали 23 документа о сотрудничестве-1

Свою продукцию сюда привезли 45 заводов системы Министерства промышленности. В экспозиции новинки отечественных флагманов. Натуральные образцы техники презентовали МАЗ, «Амкодор», МТЗ, БелАЗ и другие предприятия.

За эти дни министр промышленности Беларуси принял участие в серии встреч. Перспективы сотрудничества, вопросы кооперации и совместные проекты обсудили с представителями российских регионов. На 12 июля также запланированы переговоры с руководством ряда областей и российских предприятий.

Что касается общей суммы контрактов, то она уже составляет 190 миллионов долларов. Достигнуты соглашения в области авиа- и станкоинструментальной промышленности, микроэлектроники.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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