Продажи белорусских товаров за рубеж выросли почти на 14%

Новости Беларуси. Темпы роста двузначные. За январь-май продажи белорусских товаров за рубеж выросли без малого на 14 %. Как подчеркивают в Минэкономики, положительное сальдо в торговле услугами полностью компенсировало дефицит в торговле товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстановление инвестиционной активности, а также спрос в России обусловили наилучшую динамику в категории потребительских товаров – плюс более чем 28 %. На максимуме стоимостные объемы экспорта на российский и китайский рынки. Белорусская доля в российском импорте приблизилась к 9 %, что существенно выше среднего уровня за последние 20 лет. Продажи в КНР уже близки к миллиарду долларов. И это больше, чем годовые объемы ранее.