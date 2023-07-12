В Брестской области осталось убрать 7% площадей озимого ячменя

Новости Беларуси. Золото белорусской земли. Более 350 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии. В уборочную кампанию активно включились все регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это утро, 11 июля, республиканский каравай уже тяжелее прошлогоднего на 200 тысяч тонн. Об этом рассказали в Минсельхозпроде.

Наши хлеборобы обмолотили свыше 90 гектаров полей. Это 56 % площадей с озимым ячменем. Вперед вырвалась Брестская область. Здесь осталось убрать всего 7 % площадей с этой культурой. На втором месте по темпам Гродненский регион, а замыкает тройку лидеров Минская область. Хотя погодные условия сказались на урожайности – из-за засухи она ниже прошлогодней – валовой сбор все равно будет выше за счет увеличения посевных площадей.