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Новости экономики за 12.07.2023

12 июля 2023 20:25
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Экспорт белорусских товаров растет как в российском, так и в китайском направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы все доступные механизмы продвижения отечественной продукции за рубеж, в том числе и биржевой.

Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРАЩИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА БЕЛОРУССКИХ БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

Новости экономики за 12.07.2023-1

Сумма сделок компаний из Уральского федерального округа на Белорусской универсальной товарной бирже увеличилась более чем в семь раз по сравнению с первым полугодием 2022 года. Особенно активно биржевую площадку использовали предприятия Челябинской и Свердловской областей, причем в основном это были поставки продукции черной металлургии в Беларусь. В частности, из Челябинской области импортировалась проволока, трубный прокат и ферросплавы, а из Свердловской – бесшовные стальные трубы, круги и арматура.

Компания-оператор китайской торговой площадки Asia Europe Exchange окажет содействие БУТБ в поставках белорусской продукции в КНР. Подробнее здесь.

МИРОВЫЕ ЦЕНТРОБАНКИ ВЫВОЗЯТ РЕЗЕРВЫ С ЗАПАДА В СВОИ ЮРИСДИКЦИИ

Новости экономики за 12.07.2023-4

Все большее число стран перевозят золотые запасы домой в качестве защиты от потенциальных санкций. В 2020 году более 50 % мирового золота находилось за пределами своих стран. Опрос 57 центральных банков показал, что 68 % стран в настоящее время хранят золотовалютные резервы у себя. Более 60 % респондентов заявили, что золото для них более привлекательный защитный актив для хранения в резервах, чем доллары.

Продажи белорусских товаров за рубеж выросли почти на 14 %. Читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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