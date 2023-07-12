Новости экономики за 12.07.2023

Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская.

Экспорт белорусских товаров растет как в российском, так и в китайском направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы все доступные механизмы продвижения отечественной продукции за рубеж, в том числе и биржевой.

Сумма сделок компаний из Уральского федерального округа на Белорусской универсальной товарной бирже увеличилась более чем в семь раз по сравнению с первым полугодием 2022 года. Особенно активно биржевую площадку использовали предприятия Челябинской и Свердловской областей, причем в основном это были поставки продукции черной металлургии в Беларусь. В частности, из Челябинской области импортировалась проволока, трубный прокат и ферросплавы, а из Свердловской – бесшовные стальные трубы, круги и арматура.

Компания-оператор китайской торговой площадки Asia Europe Exchange окажет содействие БУТБ в поставках белорусской продукции в КНР. Подробнее здесь.

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