«Комбайнер на уборке – это первое лицо». Как проходит уборочная в Гродненской области и какие технологии в руках у аграриев

Новости Беларуси. Гродненская область не только в числе лидеров по намолоту зерна, но и традиционный «законодатель моды» в урожайности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И дело здесь не только в наиболее плодородных почвах – это, конечно, основа. Но важно все: и техника, и технологии, и те самые золотые руки. Вести с полей от Галины Буро. Вот они – горы настоящего золота полей. Часть зерна отправлена в закрома, остальной урожай проходит очистку на семена для грядущей посевной.

Скоро здесь запустят и переработку самой денежной для хозяйства культуры – рапса. Для этого есть свое оборудование. Кстати, плюсует в кошелек сельхозпредприятия и особенность нынешней уборочной. Если в начале страды зерно требовало дополнительной сушки, то сейчас с полей привозят уже сухой урожай.

Данута Винцкевич, заведующая зерноскладом сельхозпредприятия «Гирки»:

Так как зерно поступает с низкой влажностью, которая не требует сушки, мы экономим на потреблении газа. Этот зерносклад сельхозпредприятия «Гирки» урожай уже не принимает, хранилища переполнены. Такого заведующая Данута Винцкевич давно не помнит. Приходилось даже освобождать любой пригодный участок склада под тонны зерна.

Данута Винцкевич:

На этих двух сушилках мы переработали 6500 зерна и 2800 тонн рапса. Нам осталось его сохранить, очистить и дальше пустить его.

А ведь уборочная еще не закончена – остались последние гектары. Зерно с полей теперь отвозят на соседний зерносклад. В хозяйстве говорят: урожай настолько хорош, что они уже на весь год обеспечены с лихвой и кормами для животных.

Дмитрий Хшановский, главный агроном сельхозпредприятия «Гирки»:

Колос полностью удовлетворяет нашим потребностям. Для сорта белорусской селекции Голубка вполне даже отлично. Урожайность где-то здесь примерно 60. Речь об озимой ржи. Ее последней убирают с полей. В среднем же урожайность зерновых в Гирках – 62 центнера с гектара, и это плюс 21 центнер выше к уровню 2019 года. Не зря и урожай называют рекордным. Точное соблюдение технологий и, конечно, погода. А ведь как раз она вначале все же пощекотала нервы главному агроному Дмитрию Хшановскому. Дмитрий Хшановский:

Поначалу, конечно, боялись: снега не было – влаги недостаток, но дожди этому всему помогли, даже очень хорошо. Поэтому сейчас вы видите непосредственно, что здесь и как. Результат есть, поэтому очень довольны.

Тем временем звено комбайнов в четком ритме рассекает жатками поля, оставляя большой соломенный след. Проход до горизонта и обратно – стоп, зерно пора выгружать в машину.

Галина Буро, корреспондент:

Мигающий маячок – это сигнал для водителя грузовика, что бункер комбайна заполнен. Разгрузку надо произвести быстро, качественно и тут же доставить зерно на зерносклад. Всего же в хозяйстве в 2020-м планируют намолотить 15,5 тысяч тонн зерна. Это почти на 6,5 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. И здесь важно не потерять ни одного зернышка, ни одного колоска не оставить в поле.

Технологию уборки Ян Врублевский знает на зубок – еще бы, на жатве уже больше 20 лет. Признается, труд от рассвета до заката – дело непростое. Зато дома всегда поддержат жена и три дочери. О своей профессии он отзывается с большой теплотой, мечтал стать комбайнером с детства. А с возрастом понял: работа не только почетная, но и ответственная – надо страну кормить.

Ян Врублевский, комбайнер сельхозпредприятия «Гирки»:

Стараемся убрать всё, потому что жалко урожай – если вырос и его не убрать вовремя. Комбайнер на уборке – это первое лицо. Есть уважение. И раньше было уважение комбайнеров, и сейчас. Как-то стараемся, знаем, что надо кормить.

За годы работы перепробовал разные комбайны. Современная техника, конечно, не сравнится с той: в кабине удобно, есть кондиционер и бортовой компьютер, процесс уборки стал легче. Главное, считает хлебороб, чтобы машина всегда была досмотрена. Ян Врублевский:

Я скажу, «Полесье» – это хорошие комбайны, наши, отечественные. Доступные к ремонту, если что надо, несложные. Если хозяин есть, то и хозяйство, как говорится, будет. Так и здесь: если технику посмотрел – она будет работать, не посмотрел, значит можно простоять и целый день. Выпуск отечественных комбайнов по доступным ценам и хорошие условия приобретения сельхозтехники в последние годы сыграли свою роль в повышении качества земледелия. Ведь в белорусских хозяйствах еще помнят те времена, когда не хватало зерноуборочной техники. Урожай стоял, а убрать не успевали. Шли большие потери.

Тадеуш Мушинский, директор сельхозпредприятия «Гирки»:

Сегодня очень высокопроизводительная техника. Если раньше надо было на эту площадь порядка 20 комбайнов, то сегодня это 10 комбайнов. По поводу обеспечения техникой, покупки техники – спасибо стране, спасибо государству, нам помогают. Молодые комбайнеры из Гродненской области рассказывают, почему им нравится их работа и в каких условиях трудятся Подпитка сил нужна не только технике, но и самим работникам. На обед они не уезжают домой – на это нет времени. Передвижная кухня – удобно, прямо в поле.

У нас сегодня суп из свежей капусты, голубцы на второе, компот и пряники. Аппетит на свежем воздухе хороший. Тарелки пустеют в считанные минуты. И снова за работу. На убранных полях сразу начинается посевная озимого рапса.

Мария Козич, управляющая участком сельхозпредприятия «Гирки»:

Сразу после уборки озимого ячменя мы внесли калийные и фосфорные удобрения, потом дальше вспашку произвели, вспахали. При сложившихся погодных условиях (дождя нету) немножко изменена технология. Перед сеялкой пустили агрегат лущильник. Это уплотнение почвы, чтобы влагу немного сберечь. Как выглядит передвижная пасека, в которой мёд получают прямо в поле