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Аграрии Беларуси обработали более 80 % площадей колосовых

16 августа 2020 12:06
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Новости Беларуси. Сегодня есть особый повод поблагодарить аграриев. В Беларуси собрано почти 7 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси обработали более 80 % площадей колосовых-1

К 16 августа обработано более 80 % площадей колосовых. Самый большой намолот – в Минской области. Среди лидеров страды также Гродненский и Брестский регионы, где жатва практически завершена. На севере Беларуси кампания в самом разгаре. Традиционно хозяйства Витебской области финишируют последними.

Аграрии Беларуси обработали более 80 % площадей колосовых-4

Год действительно выдался хлебным – на миллион тонн рассчитывают в Витебском и Могилевском регионах. Убрать зерно без потерь – важнейшая задача. Сейчас важен лишь каждый погожий день.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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