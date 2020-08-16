Аграрии Беларуси обработали более 80 % площадей колосовых

Новости Беларуси. Сегодня есть особый повод поблагодарить аграриев. В Беларуси собрано почти 7 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 16 августа обработано более 80 % площадей колосовых. Самый большой намолот – в Минской области. Среди лидеров страды также Гродненский и Брестский регионы, где жатва практически завершена. На севере Беларуси кампания в самом разгаре. Традиционно хозяйства Витебской области финишируют последними.