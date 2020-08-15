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Компания из Берлина призвала БМЗ не прекращать поставки продукции

15 августа 2020 18:56
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Новости Беларуси. Выполнить обязательства по поставке продукции в зарубежные страны призвал своих коллег коллектив дочерней компании Белорусского металлургического завода в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Компания из Берлина призвала БМЗ не прекращать поставки продукции-1

На кону – финансовое состояние предприятия. Невыход сотрудников на работу может негативно отразиться на экспорте продукции и нарушить контракты с зарубежными партнёрами. В письме обратили внимание на необходимость выполнять подписанные контракты. Срыв коммерческих соглашений может привести к серьезным потерям.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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