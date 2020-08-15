Прямой эфир

В Беларуси намолотили почти 7 миллионов тонн зерна

15 августа 2020 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к 7 миллионам тонн по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси намолотили почти 7 миллионов тонн зерна -1

Самый богатый урожай – в Минской области. В тройке лидеров также Гродненский и Брестский регионы. На юге страны жатва практически завершена.   

В Беларуси намолотили почти 7 миллионов тонн зерна -4

В нынешнем сезоне на высокий результат могут рассчитывать и северные районы. В Витебской области к этому дню хлеборобы собрали более 700 тысяч тонн зерна. Обработано без малого 60 % к уборочной площади.

Общий намолот на 15 августа составляет 6 миллионов и почти 800 тысяч тонн. 

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко посетит МЗКТ: «Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы»
15 августа 2020 11:34

Александр Лукашенко посетит МЗКТ: «Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы»

От разрушенных зданий до современных построек. Фермы для бурёнок обновляют в Браславском районе и при этом экономят
14 августа 2020 17:28

От разрушенных зданий до современных построек. Фермы для бурёнок обновляют в Браславском районе и при этом экономят

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу
13 августа 2020 16:34

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу