В Беларуси намолотили почти 7 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приблизились к 7 миллионам тонн по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый богатый урожай – в Минской области. В тройке лидеров также Гродненский и Брестский регионы. На юге страны жатва практически завершена.

В нынешнем сезоне на высокий результат могут рассчитывать и северные районы. В Витебской области к этому дню хлеборобы собрали более 700 тысяч тонн зерна. Обработано без малого 60 % к уборочной площади.