Молодые комбайнеры из Гродненской области рассказывают, почему им нравится их работа и в каких условиях трудятся

Новости Беларуси. В этом сельхозпредприятии уборка на финише, совсем скоро свои комбайны они отправят на помощь хозяйствам Ошмянского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот, например, Берестовицкий и вовсе первым в области отпраздновал дожинки и готов подставить плечо труженикам Лидского района. Убрать урожай надо в срок, потому аграрии не делят его на свой и чужой – это общий каравай. «Комбайнер на уборке – это первое лицо». Как проходит уборочная в Гродненской области и какие технологии в руках у аграриев

Александр Станевский, старший комбайнер сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Свое смолотили, а тут люди не успевают, потому что участок большой, комбайнов мало. И нас отправили сюда.

Экипаж из сельхозпредприятия «Воронецкий» на неделю отправился помогать хозяйству «Можейково». Два друга – Александр и Евгений – хоть и первый год самостоятельно работают на комбайне, но в своем районе – Берестовицком – заняли первое место по намолоту среди молодежных экипажей. А когда им предложили поехать на жатву в другое хозяйство, согласились, не раздумывая: это и опыт, и заработок.

Евгений Торчик, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Чтобы у нас было больше опыта на следующий год, нас отправили, молодых. Немножко было страшно, конечно: другой колхоз, нет старших товарищей. Помогали нам. Мы здесь боялись, никого не знали. Нормально – молодые председатели, мы тоже молодые, все хорошо! Как выглядит передвижная пасека, в которой мёд получают прямо в поле

В сельхозпредприятии «Можейково» молодой руководитель. Принял хозяйство в стадии банкротства, засучил рукава и старается улучшить его финансовое положение. С 2019 года есть первые успехи: темпы роста молока – 160 %, увеличился привес молодняка, стал сеять больше рапса, поднял людям зарплату. Да и урожайность 2020 года по зерновым поднялась вдвое – было 20, теперь 40 центнеров с гектара. В перспективе займется и обновлением техники, чтобы самостоятельно убирать поля. А пока на подмогу приехали три комбайна из разных хозяйств. В Можейково их радушно приняли.