«Александр Лукашенко увидел совсем другую Беларусь!» Директор завода о визите Президента в Толочин

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал о визите Президента в Толочин.

Вадим Щеглов, ведущий:

Вы когда сказали о нашей программе, которая называется «В людях», – это часть из трилогии Горького. Я ведь почему позвал вас на программу? Я зову людей, которые прежде всего интересны мне. После того, как я увидел кадры из посещения Президента нашей страны во время предвыборной кампании, еще летом, вашего предприятия, я увидел настоящих людей.

Людей, которые прежде всего занимаются любимым делом, которые трудятся не покладая рук и не отвлекаются на какие-то другие сиюминутные вспышки. Там действительно настоящие, искренние люди.