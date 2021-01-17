Директор белорусского завода о том, что «Беларусь совершенно другая». И вот почему
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, почему Беларусь совершенно другая.
Вадим Щеглов, ведущий:
Наша Беларусь на самом деле такая. Просто сейчас, в связи с развитием общества и технологий, нам пытаются навязать другую Беларусь.
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Беларусь совсем не такая, как сегодня, допустим, часть Минска. Она совершенно другая. Беларусь сегодня, я еще раз могу сослаться на свое образование, обладает колоссальным потенциалом. Я был за границей. Когда переезжаешь, смотришь границу: а что хуже у нас, чем у них? Ухоженность, чистота на полях, культура земледелия. Ты видишь, что мы совершенно отличаемся от Германии, тем более от Польши. В Польше поля гораздо хуже смотрятся в моем агрономическом представлении.
А в чем сила страны, которая сегодня не обладает какими-то ископаемыми? Мне по роду службы год назад приходилось спускаться в шахту. Я был членом Совета Республики, и у нас было выездное совещание комиссии по международным делам и госбезопасности. И вот мы по приглашению генерального директора Ивана Ивановича были там, спускались. Я посмотрел, что там не огромных пластов, где бы проходчик встал и заготавливал эту руду. Нет, они ее выдалбливают местами, находят. А это на сегодня основной валютный источников доходов в стране. То есть, отвоевывать это калийное удобрение приходится в нечеловеческих условиях.
У нас после четвертого курса были «Почвенные зоны Советского союза», целый месяц ездили, копали шурфы, смотрели. Украина – там черноземы, можно ничего не вносить и получать огромный, стабильный урожай. А сколько у нас надо вложить в землю удобрений, чтобы что-то выросло? Это затратная сфера применения ресурсов. В то же время, это сегодня высокий уровень. В Витебской области в прошлом году мы получили 61,3 центнера пшеницы.
Вадим Щеглов:
По картофелю вы первые.
Анатолий Анюховский:
По картофелю 507 центнеров, и это стабильно. 45-48 тысяч производим картофеля. Это современное производства, современные технологии. Республика Беларусь, по сравнению с другими, – единственная, которая сохранила промышленность и получила сегодня достойные результаты в сельскохозяйственном производстве, на базе чего сегодня Беларусь держится.
Какой ее основной ресурс? Люди. Ваша передача поэтому мне и нравится, что мы, наконец, начали понимать и видеть людей, от которые сегодня зависит благосостояние, устойчивое развитие, динамика развития страны.
И если посмотреть, какое у нас государство? Социальное. При ограниченности этой природной ренты.
Люди понимают, что надо сохранить Беларусь, ту социальную политику, модернизацию, которая происходит у нас. На нашем предприятии мы постоянно что-то строим, модернизируем.
Вадим Щеглов:
Это вообще, наверное, непрерывный процесс. Нельзя остановиться и сказать, что я закончил модернизацию.
Анатолий Анюховский:
Мы очень сильно отстали. Почему картофелем фри начали только сейчас заниматься? Почему надо кормить польских фермеров? Зачем они нам? У нас же свой товарный продукт. И в этой части, что в сетях. Да, сети могут избирательно принимать твой товар. Зачастую они отсеивают нас низкими входными ценами. Поставили цены ниже себестоимости. Ну и что – ты повезешь? Повезешь какую-то часть, если ты можешь иметь добавленную стоимость на другом виде товара и перекрывать те убытки, которые они создают. Или они могут дать заявку, которая такая маленькая, что тебе транспортные затраты не покроют стоимость завезенного товара. Тут очень много вопросов, на которые нет ответа, но я Президенту их озвучил. В отношении вина и сока.
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