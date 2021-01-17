Директор белорусского завода о том, что «Беларусь совершенно другая». И вот почему

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, почему Беларусь совершенно другая. Вадим Щеглов, ведущий:

Наша Беларусь на самом деле такая. Просто сейчас, в связи с развитием общества и технологий, нам пытаются навязать другую Беларусь.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Беларусь совсем не такая, как сегодня, допустим, часть Минска. Она совершенно другая. Беларусь сегодня, я еще раз могу сослаться на свое образование, обладает колоссальным потенциалом. Я был за границей. Когда переезжаешь, смотришь границу: а что хуже у нас, чем у них? Ухоженность, чистота на полях, культура земледелия. Ты видишь, что мы совершенно отличаемся от Германии, тем более от Польши. В Польше поля гораздо хуже смотрятся в моем агрономическом представлении.

А в чем сила страны, которая сегодня не обладает какими-то ископаемыми? Мне по роду службы год назад приходилось спускаться в шахту. Я был членом Совета Республики, и у нас было выездное совещание комиссии по международным делам и госбезопасности. И вот мы по приглашению генерального директора Ивана Ивановича были там, спускались. Я посмотрел, что там не огромных пластов, где бы проходчик встал и заготавливал эту руду. Нет, они ее выдалбливают местами, находят. А это на сегодня основной валютный источников доходов в стране. То есть, отвоевывать это калийное удобрение приходится в нечеловеческих условиях. У нас после четвертого курса были «Почвенные зоны Советского союза», целый месяц ездили, копали шурфы, смотрели. Украина – там черноземы, можно ничего не вносить и получать огромный, стабильный урожай. А сколько у нас надо вложить в землю удобрений, чтобы что-то выросло? Это затратная сфера применения ресурсов. В то же время, это сегодня высокий уровень. В Витебской области в прошлом году мы получили 61,3 центнера пшеницы. Вадим Щеглов:

По картофелю вы первые.

Анатолий Анюховский:

По картофелю 507 центнеров, и это стабильно. 45-48 тысяч производим картофеля. Это современное производства, современные технологии. Республика Беларусь, по сравнению с другими, – единственная, которая сохранила промышленность и получила сегодня достойные результаты в сельскохозяйственном производстве, на базе чего сегодня Беларусь держится. Какой ее основной ресурс? Люди. Ваша передача поэтому мне и нравится, что мы, наконец, начали понимать и видеть людей, от которые сегодня зависит благосостояние, устойчивое развитие, динамика развития страны. И если посмотреть, какое у нас государство? Социальное. При ограниченности этой природной ренты. Люди понимают, что надо сохранить Беларусь, ту социальную политику, модернизацию, которая происходит у нас. На нашем предприятии мы постоянно что-то строим, модернизируем. Вадим Щеглов:

Это вообще, наверное, непрерывный процесс. Нельзя остановиться и сказать, что я закончил модернизацию.