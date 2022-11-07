«Когда у нас появится нормальная упаковка и а-ля тетрапак?» Отвечает зампред «Беллесбумпрома»

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте я задам два вопроса от людей, которые не сведущи в деревообрабатывающей отрасли. Вопрос исключительно в лоб к вам. Первый: когда у нас появится нормальная упаковка и а-ля тетрапак? Ну вот объясните, я пришел за молоком, а у меня серая упаковка, а я привык к белой. Алена Сырова, СТВ:

Давайте начнем с базы, что мы привыкли к определенному качеству. Можно пить то же самое молоко из другой упаковки, но мы-то привыкли к определенному уровню. Кирилл Казаков:

Вот в Березе, говорят, выпускали, сейчас не выпускают. И второй вопрос. Мы все привыкли, влились в глобальный рынок торговли, и там нам показали некий пример, как возможно торговать мебелью – это IKEA. Мы делали для IKEA, можем ли мы в Беларуси сделать белорусскую IKEA?

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Она может появиться и появляется, но здесь самое важное и самое главное, что IKEA продавала на весь мир. То есть заказывала сотнями тысяч одинаковых изделий, которые за счет низкой цены и объемов производства были выгодны производителям. Если мы будем рассматривать наш, белорусский рынок, он достаточно малый. Емкий, но малый. Поэтому нам приходится искать партнеров во всем мире. У нас растут объемы производства и реализации экспорта мебели. Если брать отдельно концерн «Беллесбумпром», мы идем выше уровня прошлого года. Хотя прошлый год почти был рекордный. Но нам пришлось полностью перестроиться и уйти от наших европейских коллег, которые, к сожалению, после определенных событий перестали с нами работать, и переориентироваться на российский рынок, на Казахстан, Узбекистан. Мы находим там потребителя. Кстати, еще дополнение по мебели. Мебель, как одежда, бывает разная – брендовая, масс-маркет.

Кирилл Казаков:

Бывает модная или нет. Александр Пшенный:

Совершенно верно. Мы выпускаем абсолютно все виды мебели. «Ивацевичдрев» занял определенную нишу, «Пинскдрев», «Молодечномебель» – это элитная мебель из дорогих материалов. Попытки находить компромиссы везде. Алена Сырова:

А что касается упаковки? Та упаковка, к которой мы привыкли, – это был по меркам одежды люкс, который мы никогда больше не наденем и не увидим? Александр Пшенный:

Что касается упаковки типа тетрапак. Это был поставщик. «Березатара», к сожалению, два года назад перестала существовать как предприятие. Его больше нет. Кирилл Казаков:

Люди задают вопрос. «Выпуск упаковки на добрушской фабрике закончится так же, как выпуск тетрапак в Березе?» Понятно, что злобный комментарий, но все же.