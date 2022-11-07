«Когда у нас появится нормальная упаковка и а-ля тетрапак?» Отвечает зампред «Беллесбумпрома»

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте я задам два вопроса от людей, которые не сведущи в деревообрабатывающей отрасли. Вопрос исключительно в лоб к вам. Первый: когда у нас появится нормальная упаковка и а-ля тетрапак? Ну вот объясните, я пришел за молоком, а у меня серая упаковка, а я привык к белой.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте начнем с базы, что мы привыкли к определенному качеству. Можно пить то же самое молоко из другой упаковки, но мы-то привыкли к определенному уровню.
Кирилл Казаков:
Вот в Березе, говорят, выпускали, сейчас не выпускают. И второй вопрос. Мы все привыкли, влились в глобальный рынок торговли, и там нам показали некий пример, как возможно торговать мебелью – это IKEA. Мы делали для IKEA, можем ли мы в Беларуси сделать белорусскую IKEA?
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Она может появиться и появляется, но здесь самое важное и самое главное, что IKEA продавала на весь мир. То есть заказывала сотнями тысяч одинаковых изделий, которые за счет низкой цены и объемов производства были выгодны производителям. Если мы будем рассматривать наш, белорусский рынок, он достаточно малый. Емкий, но малый. Поэтому нам приходится искать партнеров во всем мире.
У нас растут объемы производства и реализации экспорта мебели. Если брать отдельно концерн «Беллесбумпром», мы идем выше уровня прошлого года. Хотя прошлый год почти был рекордный. Но нам пришлось полностью перестроиться и уйти от наших европейских коллег, которые, к сожалению, после определенных событий перестали с нами работать, и переориентироваться на российский рынок, на Казахстан, Узбекистан. Мы находим там потребителя.
Кстати, еще дополнение по мебели. Мебель, как одежда, бывает разная – брендовая, масс-маркет.
Кирилл Казаков:
Бывает модная или нет.
Александр Пшенный:
Совершенно верно. Мы выпускаем абсолютно все виды мебели. «Ивацевичдрев» занял определенную нишу, «Пинскдрев», «Молодечномебель» – это элитная мебель из дорогих материалов. Попытки находить компромиссы везде.
Алена Сырова:
А что касается упаковки? Та упаковка, к которой мы привыкли, – это был по меркам одежды люкс, который мы никогда больше не наденем и не увидим?
Александр Пшенный:
Что касается упаковки типа тетрапак. Это был поставщик. «Березатара», к сожалению, два года назад перестала существовать как предприятие. Его больше нет.
Кирилл Казаков:
Люди задают вопрос. «Выпуск упаковки на добрушской фабрике закончится так же, как выпуск тетрапак в Березе?» Понятно, что злобный комментарий, но все же.
Александр Пшенный:
Сегодня наш Добруш выпускает картон, который будет являться основой тетрапака. Мы сейчас работаем в двух направлениях. Первое – это привлекаем в страну инвестора, потому что у нас пока, к сожалению, нет компетенций и возможностей…
Кирилл Казаков:
Там права защищены, насколько я знаю.
Александр Пшенный:
Совершенно верно, права защищены. В мире всего 5-6 компаний, которые знают секреты, которые позволят сделать этот тетрапак. Поэтому мы привлекаем индийцев и китайцев, сейчас прорабатываем. Мы готовы дать сырье, а вы изготовьте упаковку. Либо второе направление, альтернативное, с компанией Tetra Pak в России, которая полностью обеспечивала белорусский рынок. У нее был период в два месяца, когда шведские основные акционеры прекратили поставки, взаимодействие, разрезали все контракты. Но сегодня они заработали и готовы у нас покупать картон в обмен на гарантию того, что они полностью обеспечивают белорусский рынок.
Мы сейчас в этом направлении работаем. Либо создаем у себя вместе с китайцами и индийцами, либо подписываем какие-то соглашения с Российской Федерацией и обеспечиваем себя тетрапаками.
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