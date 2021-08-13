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Клайпедский порт из-за санкций для «Беларуськалия» потеряет 18 миллионов евро

13 августа 2021 15:22
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Новости Беларуси. Клайпедский порт из-за эмбарго на транзит белорусских удобрений потеряет 18 миллионов евро. Такую цифру в эфире LRT озвучил директор предприятия по инфраструктуре Видмантас Паукште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клайпедский порт из-за санкций для «Беларуськалия» потеряет 18 миллионов евро-1

Белорусские грузы до сих пор обеспечивали около трети объемов перевалки литовского порта. Восполнить эту потерю, по словам представителя компании, будет достаточно сложно: «Рядом таких крупных грузов нет».

В свою очередь норвежская Yara не планирует приостанавливать закупки у «Беларуськалия». Разрыв контракта, по мнению норвежского производителя сельскохозяйственных удобрений, ухудшит финансовые показатели в случае отказа от сотрудничества с «Беларуськалием».

Больше новостей экономики за 13 августа читайте здесь.

# Санкции # Экономика # Видмантас Паукште # Наталья Надольская # Фотофакт

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