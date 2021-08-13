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Уборочная кампания. Брестская область преодолела рубеж в миллион тонн зерна

13 августа 2021 09:14
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Новости Беларуси. В Беларуси уже намолочено более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания. Брестская область преодолела рубеж в миллион тонн зерна-1

Брестская область на неделе вслед за Минской преодолела рубеж в миллион тонн. За место в тройке лидеров борются Гродненская и Могилевская. Впрочем, осталось убрать не так много: одной из особенностей нынешней жатвы специалисты считают довольно высокий темп.

Уборочная кампания. Брестская область преодолела рубеж в миллион тонн зерна-4

Хлебная нива – не единственная надежда на прогнозируемый вал зерна, предстоит еще обмолот кукурузы. Традиционно больше всего под нее отведено площадей в Гомельской области, где 13 августа с рабочей поездкой находится Президент Беларуси.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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