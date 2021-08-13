Уборочная кампания. Брестская область преодолела рубеж в миллион тонн зерна

Новости Беларуси. В Беларуси уже намолочено более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область на неделе вслед за Минской преодолела рубеж в миллион тонн. За место в тройке лидеров борются Гродненская и Могилевская. Впрочем, осталось убрать не так много: одной из особенностей нынешней жатвы специалисты считают довольно высокий темп.