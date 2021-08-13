«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 августа посещает хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 августа посещает хозяйство в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшие деревни в зоне работы успешных агропроизводителей фактически оказываются под их опекой. Сегодня обсуждается возможное присоединение к ОАО «Тихиничи» еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить там новый молочно-товарный комплекс и увеличить дойное стадо.
Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди
Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение – о присоединении – выступает и само руководство предприятия. В этом видят перспективу развития.
– Ну если сам, то ради бога.
– Сам, сам.
– Ему виднее. Если он вытащит его и еще два возьмет и потянет – ну, так это радоваться только надо. Но чтобы мы особо на горло не наступали. Да, конечно, все это создано не только им и этими людьми, наверное, когда-то помогали чем-то тем поколениям. Сегодня пришло время им помочь соседям, которые, может быть, недополучали чего-то, не имели того, что имело это хозяйство. То есть морально чтобы мы понимали это. Ну и, естественно, в материальное вылилось. Поэтому если руководитель за, это надо приветствовать.