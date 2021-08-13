«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко

Небольшие деревни в зоне работы успешных агропроизводителей фактически оказываются под их опекой. Сегодня обсуждается возможное присоединение к ОАО «Тихиничи» еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить там новый молочно-товарный комплекс и увеличить дойное стадо.

Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение – о присоединении – выступает и само руководство предприятия. В этом видят перспективу развития.