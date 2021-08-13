Новости экономики за 13.08.2021

Новости Беларуси. Какие потери несет Клайпедский порт из-за эмбарго на транзит белорусских удобрений? Какой продукцией «Белгоспищепром» покорил китайский рынок? Сколько заработали белорусские молочники на экспорте сыра? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» В КИТАЙ ВЫРОСЛИ В 1,6 РАЗА Экспорт предприятий концерна «Белгоспищепром» в Китай за четыре года увеличился в 10 раз и составил почти 15 миллионов долларов. Предприятия концерта разрабатывают специальные рецептуры изделий, адаптированные под китайский рынок. Выпущены линейка шоколадных конфет с низким содержанием сахара и шоколад без сахара. Специально для китайского потребителя разработаны рецептуры спиртных напитков. С начала 2021 года на рынок были отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев. Концерн презентует белорусские продукты питания на четвертой Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае в ноябре.

«ЕВРОТОРГ» ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА РОССИЙСКОМУ «МАГНИТУ» Компания «Евроторг», развивающая розничную сеть «Евроопт», опровергла слухи о переговорах по продаже своего бизнеса российскому ретейлеру «Магнит». В официальном заявлении компании говорится, что она не ведет никаких переговоров о продаже сети своих магазинов и слухи на эту тему «не соответствуют действительности». По оценке «Евроторга», его бизнес «органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение», что подтверждает оценка международных рейтинговых агентств.

БЕЛОРУССКИЕ МОЛОЧНИКИ ЗАРАБОТАЛИ НА СЫРЕ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ Белорусский экспорт сыра и творога превысил 500 миллионов долларов. Более 180 миллионов долларов экспортеры заработали на поставках сливочного масла. На долю российского рынка пришлось 87 % поставок – туда было отгружено без малого 85 тысяч тонн. В Китай было поставлено почти 4 000 тонн несгущенных продуктов – это в 10 раз больше, чем в 2020 году. В июне поставки сухого и сгущенного молока и сливок достигли почти 20 тысяч тонн – это на 2 000 тонн превышает результаты, полученные в мае. В стоимостном выражении экспорт прибавил 16,3 % и составил 254,87 миллиона долларов.