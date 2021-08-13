«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

Показателен машинно-тракторный парк агропредприятия «Тихиничи». Это пример того, как можно экономно и по-хозяйски подходить к вопросам обслуживания и хранения техники. Масштабируя вопрос на страну в целом, глава государства указал на имеющиеся резервы: повышая эффективность в отдельных моментах, сегодня возможно поднять общий финансовый результат предприятий, а значит, и доходы работников.

– Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Компактный, небольшой. У него он большой: ты посмотри, сколько у него места даже здесь свободного. А на машинном дворе не должно быть свободных мест.

– Александр Григорьевич, сегодня такая обстановка, когда техника…

– Ты хочешь сказать в поле? Да нет, я вижу, сколько свободного места.