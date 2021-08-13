«Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подробно изучил состояние дел в сельском хозяйстве Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подробно изучил состояние дел в сельском хозяйстве Рогачевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показателен машинно-тракторный парк агропредприятия «Тихиничи». Это пример того, как можно экономно и по-хозяйски подходить к вопросам обслуживания и хранения техники. Масштабируя вопрос на страну в целом, глава государства указал на имеющиеся резервы: повышая эффективность в отдельных моментах, сегодня возможно поднять общий финансовый результат предприятий, а значит, и доходы работников.
– Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Компактный, небольшой. У него он большой: ты посмотри, сколько у него места даже здесь свободного. А на машинном дворе не должно быть свободных мест.
– Александр Григорьевич, сегодня такая обстановка, когда техника…
– Ты хочешь сказать в поле? Да нет, я вижу, сколько свободного места.
Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Условиями работы он поинтересовался у рядовых работников. В целом увиденным Александр Лукашенко остался доволен и поблагодарил сельчан за труд.
Читайте также:
Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди
«Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко
Рабочая поездка Александра Лукашенко в Гомельскую область: Президент посещает деревню будущего