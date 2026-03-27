ГПК: более 900 грузовых авто стоят в очереди на въезд в Литву и Польшу

На границах с Литвой и Польшей сохраняются очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Так, на КПП насчитывается более 900 грузовых авто и 300 легковушек, ожидающих въезда. Перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» скопилось 640 грузовиков, в то время как в течение дня было пропущено только 23% и 40% от обычного потока.

На польском направлении – «Кукурыки» и «Бобровники» – в очереди стоят около 300 грузовиков, пропуск составил 38% от нормы.

К 10:00 утра перед польскими контрольно-пропускными пунктами также скопилось 330 легковых автомобилей, из которых за день было оформлено около четверти стандартного объема.

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