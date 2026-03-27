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Эйсмонт заявила, что рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом

27 марта 2026 09:08
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Эйсмонт заявила, что рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом -0

Возможности встречи лидера Беларуси Александра Лукашенко и президента США Дональда Трампа рассматривается. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос российского информагентства ТАСС.

Она отметила, что Лукашенко готов обсудить с своим американским коллегой вопросы двустороннего и международного характера.

«Возможность встречи с Трампом рассматривается. Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», – заявила пресс-секретарь.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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