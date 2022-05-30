Китай, Монголия, Армения. После запрета на въезд в ЕС Беларусь ищет новые логистические маршруты

Новости Беларуси. Белорусские грузоперевозчики продолжают искать новые логистические маршруты. После запрета на въезд в ЕС в более выгодном положении оказались те, кто первыми переориентировались не только на российский, но и рынки Казахстана, Китая, Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная сложность при входе на новые рынки – это получение разрешений на работу там. Количество их ограничено и регулируется правительством. Фактически недостаточно самой инициативы перевозчиков. Необходимы межправительственные договоренности. Беларусь уже сейчас ведет переговоры с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией и другими странами Азии насчет увеличения количества квот на перевозки и упрощения порядка их получения.