Экспорт белорусского продовольствия составил 6,7 млрд долларов в 2021 году. Тенденция сохраняется

Белорусская продукция завоевала своего потребителя на внешних рынках и по качеству, и по безопасности, тем самым подтвердив высокую значимость на мировом рынке. Так, только по итогу 2021 года экспорт продовольствия составил 6,7 миллиарда долларов. Тенденция сохраняется и в 2022 году. А вот чтобы ситуация оставалась стабильной и в 2023-м, важно вовремя и технологически качественно завершить посевную кампанию. К слову, в большинстве сельхозпредприятий страны сев уже завершен. Так, с задачей справились аграрии в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях. Последние гектары засевают в Гомельском и Могилевском регионах. Всего же яровой сев проведен на площади два миллиона 300 тысяч гектаров. Сейчас аграрии завершают сев гречихи и приступают к кормозаготовке.