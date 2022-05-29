Директор Гомельского завода литья и нормалей о санкциях: «Наша техника стала ещё более востребованной»

Новости Беларуси. О полном импортозамещении здесь задумались еще 10 лет назад. И сегодня Гомельский завод литья и нормалей выпускает полный спектр комплектующих для сельскохозяйственной техники, здесь все свое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

За моей спиной 9-метровая зерновая жатка, которая на днях отправится в Россию, а справа от меня 7-метровая, которая уже готовится к отгрузке в Казахстан.

Но этими странами география поставок не ограничивается. Белорусский бренд востребован и за пределами Содружества. Только за первый квартал 2022 года объем экспорта вырос в два раза и составил 8 миллионов долларов. Такой рывок в том числе и заслуга санкций. Вопреки мнениям западных экспертов, ожидаемый минус оказался плюсом по всем направлениям. И на этом останавливаться явно не собираются.

Андрей Кузнецов, директор предприятия «Гомельский завод литья и нормалей»:

На сегодня по импортозамещению наше предприятие чувствует себя уверенно на 99,9 %. В нашей основной продукции, которую мы выпускаем, уже нет того критического импорта, который имеется в запрете. Санкционная политика на рынке сбыта не повлияла. Я скажу даже по-другому: наша техника стала еще более востребованной. И мы видим, что за следующий год мы должны это все увеличить как минимум в два раза, чтобы экономическая составляющая нашей страны только развивалась.

Кто из мировых производителей сельхозтехники потерял? Точно не белорусы. Только гомельский завод благодаря импортозамещению экономит до 2 миллионов долларов в год, а сейчас еще и прямые конкуренты добровольно, сдавшись в собственный санкционный плен, ушли с рынка.