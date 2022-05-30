Прямой эфир

Новости экономики за 30.05.2022

30 мая 2022 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какую продукцию представили отечественные производители на белорусско-китайской онлайн-бирже бизнес-контактов? На какую сумму заключены первые сделки на электронной торговой площадке по импортозамещению? Как межправительственные соглашения помогут увеличить число разрешений на работу белорусским грузоперевозчикам в дружественных странах?  

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» наш экономический обозреватель Наталья Надольская.  

ПЕРВЫЕ СДЕЛКИ ЗАКЛЮЧЕНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ  

Новости экономики за 30.05.2022-1

Первые сделки заключены на разработанной Белорусской универсальной товарной биржей электронной торговой площадке по импортозамещению. Она начала работу 27 мая, и в тот же день отечественные предприятия уже заключили на ней 166 договоров купли-продажи на 545 тысяч рублей. Наибольшим спросом у участников торгов пользовались лакокрасочные материалы, штукатурные смеси, изделия из стекловолокна. Сейчас в электронном каталоге доступны около полумиллиона товарных позиций, и этот перечень ежедневно пополняется. Подбор продукции, требующей импортозамещения, осуществляется автоматически.  

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОБОРОТУ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК ИЗ БЕЛАРУСИ  

Новости экономики за 30.05.2022-4

Более 70 участников собрала белорусско-китайская онлайн-биржа бизнес-контактов по торговле продукцией деревообработки. В рамках мероприятия с презентацией своей продукции (ДВП, ДСП, фанеры) выступили представители девяти крупнейших белорусских производителей. Кстати, во время состоявшегося заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета концерн «Беллесбумпром» и Китайская ассоциация по лесопромышленной продукции подписали меморандум о сотрудничестве.  

Читайте также:  

Китай, Монголия, Армения. После запрета на въезд в ЕС Беларусь ищет новые логистические маршруты  

Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции  

Ожидается выручка не менее 400 млн долларов. БНБК будет выпускать высокотехнологичные комбикорма  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ожидается выручка не менее 400 млн долларов. БНБК будет выпускать высокотехнологичные комбикорма
30 мая 2022 15:04

Ожидается выручка не менее 400 млн долларов. БНБК будет выпускать высокотехнологичные комбикорма

Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции
30 мая 2022 15:03

Руководство «Великого камня» представило инвестиционный потенциал парка в Турции

Китай, Монголия, Армения. После запрета на въезд в ЕС Беларусь ищет новые логистические маршруты
30 мая 2022 15:01

Китай, Монголия, Армения. После запрета на въезд в ЕС Беларусь ищет новые логистические маршруты