Новости экономики за 30.05.2022

Новости Беларуси. Какую продукцию представили отечественные производители на белорусско-китайской онлайн-бирже бизнес-контактов? На какую сумму заключены первые сделки на электронной торговой площадке по импортозамещению? Как межправительственные соглашения помогут увеличить число разрешений на работу белорусским грузоперевозчикам в дружественных странах?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ПЕРВЫЕ СДЕЛКИ ЗАКЛЮЧЕНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ
Первые сделки заключены на разработанной Белорусской универсальной товарной биржей электронной торговой площадке по импортозамещению. Она начала работу 27 мая, и в тот же день отечественные предприятия уже заключили на ней 166 договоров купли-продажи на 545 тысяч рублей. Наибольшим спросом у участников торгов пользовались лакокрасочные материалы, штукатурные смеси, изделия из стекловолокна. Сейчас в электронном каталоге доступны около полумиллиона товарных позиций, и этот перечень ежедневно пополняется. Подбор продукции, требующей импортозамещения, осуществляется автоматически.
КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОБОРОТУ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК ИЗ БЕЛАРУСИ
Более 70 участников собрала белорусско-китайская онлайн-биржа бизнес-контактов по торговле продукцией деревообработки. В рамках мероприятия с презентацией своей продукции (ДВП, ДСП, фанеры) выступили представители девяти крупнейших белорусских производителей. Кстати, во время состоявшегося заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета концерн «Беллесбумпром» и Китайская ассоциация по лесопромышленной продукции подписали меморандум о сотрудничестве.
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