Новости экономики за 30.05.2022

Новости Беларуси. Какую продукцию представили отечественные производители на белорусско-китайской онлайн-бирже бизнес-контактов? На какую сумму заключены первые сделки на электронной торговой площадке по импортозамещению? Как межправительственные соглашения помогут увеличить число разрешений на работу белорусским грузоперевозчикам в дружественных странах?

Первые сделки заключены на разработанной Белорусской универсальной товарной биржей электронной торговой площадке по импортозамещению. Она начала работу 27 мая, и в тот же день отечественные предприятия уже заключили на ней 166 договоров купли-продажи на 545 тысяч рублей. Наибольшим спросом у участников торгов пользовались лакокрасочные материалы, штукатурные смеси, изделия из стекловолокна. Сейчас в электронном каталоге доступны около полумиллиона товарных позиций, и этот перечень ежедневно пополняется. Подбор продукции, требующей импортозамещения, осуществляется автоматически.

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