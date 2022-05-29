Такой рывок – и заслуга санкций. Как сейчас обстоят дела на Гомельском заводе литья и нормалей?

Новости Беларуси. Случаев, когда санкции становятся двигателем прогресса, а не его тормозом, все больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом убедилась наша съемочная группа. Константин Герцев отправился в Гомель, чтобы проверить боеспособность нашей промышленности, и понял, что рестрикции иногда творят экономические чудеса.

Константин Герцев, корреспондент:

О полном импортозамещении здесь задумались еще 10 лет назад. И сегодня Гомельский завод литья и нормалей выпускает полный спектр комплектующих для сельскохозяйственной техники. Все свое. И вот буквально за моей спиной 9-метровая зерновая жатка, которая на днях отправится в Россию, а справа от меня 7-метровая, которая уже готовится к отгрузке в Казахстан.

Но этими странами география поставок не ограничивается. Белорусский бренд востребован и за пределами Содружества. Только за первый квартал 2022 года объем экспорта вырос в два раза и составил 8 миллионов долларов. Такой рывок в том числе и заслуга санкций. Вопреки мнениям западных экспертов, ожидаемый минус оказался плюсом по всем направлениям. И на этом останавливаться явно не собираются. Директор Гомельского завода литья и нормалей о санкциях: «Наша техника стала еще более востребованной». Читайте здесь.

За последние шесть месяцев коллектив завода увеличился на полтысячи сотрудников, а средняя заработная плата давно перешла отметку «по 500». Все это результат одного своевременно принятого решения – создать полный цикл производства с прицелом на отечественное сырье. Сегодня более 90 % комплектующих в белорусской сельхозтехнике – продукт Гомельского завода литья и нормалей. Но и этот импортный минимум – вопрос времени.

Николай Панфиленко, главный инженер предприятия «Гомельский завод литья и нормалей»:

Нами была разработана программа по импортозамещению, в рамках которой мы разработали угловой привод режущего аппарата. Это полностью изготовление на нашем заводе: литье, механическая обработка, сборка, обкатка и установка непосредственно на жатку. Также нами был разработан и освоен палец двойной штампосварного типа, сегмент режущий, полный цикл изготовления. И мы все свои адаптеры обеспечиваем именно нашими комплектующими. Ранее все они покупались в Германии.

В санкционных реалиях белорусское импортозамещение может стать рукой помощи российским агрогигантам. На неделе делегация из Ростова-на-Дону посетила Гомель. Читайте здесь. Южным партнерам гомельский завод готов предложить новинку – гусеничный самоходный комбайн. Опытные образцы оказались в центре внимания на агровыставке «Золотая Нива – 2022» в Краснодарском крае. Для региона-лидера по уборке риса это горячее предложение. Но покупатель сегодня крайне требовательный, поэтому качество как техники, так и

сервиса должно быть на уровне.

Николай Панфиленко:

Сегодня каждый считает свои деньги и хочет получить максимально выгодную для себя технику, которая будет работоспособна и обеспечивать все те потребности, которые ему нужно. Не простаивать в поле, а работать, зарабатывать деньги. Мы способны работоспособность нашей техники не только на территории Беларуси восстановить в течение суток. Иностранные поставщики техники не способны это сделать.

В пользу качества гомельской продукции говорят и цифры. Отказов менее 3 %, и показатель неумолимо сводится к нулю. Поэтому техника с логотипом «Гомсельмаш» так популярна на просторах СНГ. А заблаговременная диверсификация стала заместительной терапией во время европейской санкционной чумы. Таджикистан, Узбекистан, Дальний Восток – экспортные караваны из техники не боятся дальних маршрутов. «Сделано в Беларуси» – знаменитый баланс цена – качество. И как же без народного контроля? Для людей в поле важнее всего надежность, и это мы испытаем на себе.

С этой косилкой я работаю уже довольно давно. Работал и с заграничными, но она ничем не отличается. Главное, что есть в этой косилке, это режущий брус, который изготовлен на гомельском заводе. Хочу сказать, что эта косилка хороша в обслуживании, никогда не ломается, не подводит. Я иду на работу с уверенностью, что эта косилка меня не подведет.