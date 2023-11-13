Прямой эфир

В 2023 году белорусы собрали больше овощей, чем в 2022-м

13 ноября 2023 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские аграрии намолотили более 2 миллионов тонн зерна кукурузы. Ее осталось убрать с 11 тысяч гектаров полей, предназначенных для пополнения фуражных запасов хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году белорусы собрали больше овощей, чем в 2022-м-1

В 2023 году валовой сбор позволил существенно пополнить кормовой баланс. Урожайность – почти 83 центнера с гектара. Также заготовлено на 2 миллиона тонн зеленой массы больше, чем в прошлом сезоне, и работы продолжаются.

В 2023 году белорусы собрали больше овощей, чем в 2022-м-4

Заканчивается уборка овощей и сахарной свеклы. Их урожайность также выше прошлогодней.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы
13 ноября 2023 07:00

Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы

В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции
13 ноября 2023 06:23

В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции

Зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 января 2024 года
11 ноября 2023 16:58

Зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 января 2024 года