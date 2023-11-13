В 2023 году белорусы собрали больше овощей, чем в 2022-м

Новости Беларуси. Белорусские аграрии намолотили более 2 миллионов тонн зерна кукурузы. Ее осталось убрать с 11 тысяч гектаров полей, предназначенных для пополнения фуражных запасов хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году валовой сбор позволил существенно пополнить кормовой баланс. Урожайность – почти 83 центнера с гектара. Также заготовлено на 2 миллиона тонн зеленой массы больше, чем в прошлом сезоне, и работы продолжаются.