В Шумилинском районе модернизируют керамический завод. Какие технологии изготовления кирпича здесь используют?

Новости Беларуси. В рамках реализации инвестиционной программы «Один район – один проект» по поручению главы государства в Витебской области будет создано более 700 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них – в городском поселке Оболь Шумилинского района, где сейчас завершают модернизацию керамического завода. В качестве альтернативы природному газу при производстве кирпича здесь будут использовать торфобрикет и нефтяной кокс.

Все подробности у Александры Ходюковой.

Съемщик-укладчик Алена Малашенко трудится на керамическом заводе в Оболе почти 20 лет. Буквально через несколько месяцев женщина пройдет переобучение и будет управлять автоматикой. Разгрузкой и упаковкой обожженного кирпича теперь займутся роботы.