В Шумилинском районе модернизируют керамический завод. Какие технологии изготовления кирпича здесь используют?
Новости Беларуси. В рамках реализации инвестиционной программы «Один район – один проект» по поручению главы государства в Витебской области будет создано более 700 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них – в городском поселке Оболь Шумилинского района, где сейчас завершают модернизацию керамического завода. В качестве альтернативы природному газу при производстве кирпича здесь будут использовать торфобрикет и нефтяной кокс.
Все подробности у Александры Ходюковой.
Съемщик-укладчик Алена Малашенко трудится на керамическом заводе в Оболе почти 20 лет. Буквально через несколько месяцев женщина пройдет переобучение и будет управлять автоматикой. Разгрузкой и упаковкой обожженного кирпича теперь займутся роботы.
Алена Малашенко, укладчик предприятия по производству керамических изделий:
Раньше труд был тяжелый, нам приходилось сортировать до 32 тонн вручную кирпича. С приходом автоматизации на завод легче будет, упрощенный труд нам.
На заводе уже построена новая линия переработки и формовки, автоматизирована перекладка кирпича с сушильных на обжиговые вагонетки. Благодаря установке дополнительных питателей здесь наладили выпуск продукции для наружной отделки стен и фундаментов. Сейчас завершается модернизация системы обжига. К сдаче готовится комплекс по подготовке твердых видов топлива: торфобрикета и нефтяного кокса. На реализацию этого проекта потрачено более 25 миллионов рублей.
Василий Серафимович, первый заместитель директора предприятия по производству керамических изделий:
Одна из первых задач – снижение импортозависимости от энергоносителей. Мы можем использовать местные виды топлива – это торф, больший приоритет мы делаем на использование нефтяного кокса.
Снижение себестоимости и улучшение качества товара позволят заводу быть конкурентным на внутреннем и внешних рынках. Сейчас в год здесь выпускают 35 миллионов кирпича, который отличается по прочности, плотности, морозостойкости, пустотности и водопоглощению. После реализации проекта линейку продукции намерены расширить.
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