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В Брестском районе погиб подросток при взрыве боеприпаса

05 апреля 2025 10:36
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Подросток погиб при взрыве боеприпаса в Брестском районе. Это случилось накануне в агрогородке Страдечь. Известно, что в зоне поражения оказались мужчина и его внуки 14 и 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском районе погиб подросток при взрыве боеприпаса-2

В результате происшествия от полученных травм один из подростков скончался. Пенсионеру и второму мальчику экстренно оказывают медицинскую помощь. На месте Оп во дворе дома в груде металлолома следователи обнаружили корпус неустановленного боеприпаса. Вещественные доказательства – изъяли. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Гибель детей

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