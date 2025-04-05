В Брестском районе погиб подросток при взрыве боеприпаса

Подросток погиб при взрыве боеприпаса в Брестском районе. Это случилось накануне в агрогородке Страдечь. Известно, что в зоне поражения оказались мужчина и его внуки 14 и 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подросток погиб при взрыве боеприпаса в Брестском районе. Это случилось накануне в агрогородке Страдечь. Известно, что в зоне поражения оказались мужчина и его внуки 14 и 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия от полученных травм один из подростков скончался. Пенсионеру и второму мальчику экстренно оказывают медицинскую помощь. На месте Оп во дворе дома в груде металлолома следователи обнаружили корпус неустановленного боеприпаса. Вещественные доказательства – изъяли. Возбуждено уголовное дело.