В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек

Столичные коммунальные службы и горожане продолжают генеральную уборку города после зимы. Благоустройство улиц, парков и дворов идет по всему Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столичные коммунальные службы и горожане продолжают генеральную уборку города после зимы. Благоустройство улиц, парков и дворов идет по всему Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так в Первомайском районе сегодня работали сразу по нескольким адресам. На улице Белинского в одном из дворов устроили настоящий мастер-класс. Учили тому как сделать жизнь ярче и предать совсем другой вид существующим детским площадкам, спортивным тренажерам и малым архитектурным формам.
Оксана Галанова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Первомайского района Минска:
Активное участие в субботнике принимают не только неравнодушные граждане и жители нашего района, а также активисты КОТОСов, ТОСов, представители трудовых коллективов и, конечно же, молодежь района.
Только в Первомайском районе столицы к работам по благоустройству присоединились около 4 тысяч человек. Всех их обеспечили необходимым инвентарем.
Всем приятно нам жить там, где чисто. И наш город он отличается чистотой, у нас хорошая репутация в глазах даже иностранцев, соседних городов, поэтому хорошо, если и дальше будем поддерживать подобные мероприятия, чтобы было чисто, красиво и приятно.
Надо всегда, чтобы подъезды, территория, чтобы было чисто. Чтобы сами жильцы выходили и убирали, помогали дворникам. Это их тоже обязанность.
В Первомайском районе 5 апреля высадили более 200 деревьев и кустарников, обновили свыше тысячи квадратных метров газона и 10 дворов очистили от прошлогодней листвы и мусора.