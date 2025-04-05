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В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек

05 апреля 2025 10:38
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Столичные коммунальные службы и горожане продолжают генеральную уборку города после зимы. Благоустройство улиц, парков и дворов идет по всему Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек-2

Так в Первомайском районе сегодня работали сразу по нескольким адресам. На улице Белинского в одном из дворов устроили настоящий мастер-класс. Учили тому как сделать жизнь ярче и предать совсем другой вид существующим детским площадкам, спортивным тренажерам и малым архитектурным формам.

В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек-4

Оксана Галанова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Первомайского района Минска:
Активное участие в субботнике принимают не только неравнодушные граждане и жители нашего района, а также активисты КОТОСов, ТОСов, представители трудовых коллективов и, конечно же, молодежь района.

Только в Первомайском районе столицы к работам по благоустройству присоединились около 4 тысяч человек. Всех их обеспечили необходимым инвентарем.

В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек-6

Всем приятно нам жить там, где чисто. И наш город он отличается чистотой, у нас хорошая репутация в глазах даже иностранцев, соседних городов, поэтому хорошо, если и дальше будем поддерживать подобные мероприятия, чтобы было чисто, красиво и приятно.

В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек-8

Надо всегда, чтобы подъезды, территория, чтобы было чисто. Чтобы сами жильцы выходили и убирали, помогали дворникам. Это их тоже обязанность.

В Первомайском районе 5 апреля высадили более 200 деревьев и кустарников, обновили свыше тысячи квадратных метров газона и 10 дворов очистили от прошлогодней листвы и мусора.

# Год благоустройства # Субботники в Беларуси

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