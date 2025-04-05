В Первомайском районе Минска к субботникам присоединились около 4 тыс. человек

Столичные коммунальные службы и горожане продолжают генеральную уборку города после зимы. Благоустройство улиц, парков и дворов идет по всему Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Первомайском районе сегодня работали сразу по нескольким адресам. На улице Белинского в одном из дворов устроили настоящий мастер-класс. Учили тому как сделать жизнь ярче и предать совсем другой вид существующим детским площадкам, спортивным тренажерам и малым архитектурным формам.

Оксана Галанова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Первомайского района Минска:

Активное участие в субботнике принимают не только неравнодушные граждане и жители нашего района, а также активисты КОТОСов, ТОСов, представители трудовых коллективов и, конечно же, молодежь района. Только в Первомайском районе столицы к работам по благоустройству присоединились около 4 тысяч человек. Всех их обеспечили необходимым инвентарем.

Всем приятно нам жить там, где чисто. И наш город он отличается чистотой, у нас хорошая репутация в глазах даже иностранцев, соседних городов, поэтому хорошо, если и дальше будем поддерживать подобные мероприятия, чтобы было чисто, красиво и приятно.