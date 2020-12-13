«Наши машины знают во всём мире». На «Экспериментальном заводе» НАН рассказали о новинках производства

Новости Беларуси. До 50 градусов мороза могут выдерживать и автобусы МАЗ в северном исполнении. Их отправили в Монголию для нужд местного МЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Geely Coolray, лидер рынка в своем сегменте, теперь будет оснащаться шинами от «Белшины». Не спешите ухмыляться, мы знаем, как у нас любят ругать свое и хвалить заморское. А между тем не только разработками IT-сферы славится Беларусь. Промышленность страны не так медийно раскручена, но там тоже есть свои Илоны Маски и Генри Форды. Не гении мирового значения, но их разработки, их инновации как никогда актуальны и полностью отвечают запросам рынка. В том числе мирового.

Кристина Федорович искала и нашла белорусские разработки, которые нас удивили.

Кристина Федорович, корреспондент:

Линии глубокой переработки овощей, машина для очистки картофеля, еще множество стадий, и финальная – вакууматор. Чтобы каждая хозяйка смогла купить в магазине готовый очищенный продукт. С отметкой «Сделано в Беларуси», но самый неожиданный факт – конкуренцию этому предприятию может составить лишь Голландия и Германия.





Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:

Наше предприятие, «Экспериментальный завод» Академии наук, выпускает не просто машины, мы выпускаем именно мини-заводы.