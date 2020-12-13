«Наши машины знают во всём мире». На «Экспериментальном заводе» НАН рассказали о новинках производства

Новости Беларуси. До 50 градусов мороза могут выдерживать и автобусы МАЗ в северном исполнении. Их отправили в Монголию для нужд местного МЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. До 50 градусов мороза могут выдерживать и автобусы МАЗ в северном исполнении. Их отправили в Монголию для нужд местного МЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Geely Coolray, лидер рынка в своем сегменте, теперь будет оснащаться шинами от «Белшины». Не спешите ухмыляться, мы знаем, как у нас любят ругать свое и хвалить заморское. А между тем не только разработками IT-сферы славится Беларусь. Промышленность страны не так медийно раскручена, но там тоже есть свои Илоны Маски и Генри Форды. Не гении мирового значения, но их разработки, их инновации как никогда актуальны и полностью отвечают запросам рынка. В том числе мирового.
Кристина Федорович искала и нашла белорусские разработки, которые нас удивили.
Кристина Федорович, корреспондент:
Линии глубокой переработки овощей, машина для очистки картофеля, еще множество стадий, и финальная – вакууматор. Чтобы каждая хозяйка смогла купить в магазине готовый очищенный продукт. С отметкой «Сделано в Беларуси», но самый неожиданный факт – конкуренцию этому предприятию может составить лишь Голландия и Германия.
Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:
Наше предприятие, «Экспериментальный завод» Академии наук, выпускает не просто машины, мы выпускаем именно мини-заводы.
– То есть целая автоматизированная система.
– Да, мы создаем целые автоматизированные системы, которые работают без участия человека. Сегодня рынок диктует довольно жесткие условия, и нами ежегодно разрабатывается и внедряется в производство порядка двух-трех новых единиц машин. На сегодняшний день география поставок нашего предприятия довольно широка. Мы поставляем в такие страны, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, страны Европы. Наши машины востребованы, их знают во всем мире.
«Экспериментальный завод» сегодня является единственным производителем в Беларуси, а также в странах ближнего зарубежья, который выпускает машины и оборудование для возделывания овощной продукции. В ближайших планах предприятия – разработка и внедрение в производство машин для варки овощей и дальнейшей их упаковки в полиэтиленовые пакеты. Любая хозяйка в преддверии праздника хочет прийти в магазин, купить красивый, упакованный продукт, сваренный, потом прийти домой и сделать хороший овощной салатик. Вот к этому мы и стремимся. В преддверии Нового года это очень актуально.
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