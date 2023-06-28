Караник о Форуме регионов: есть ощущение, что удастся превзойти прошлогодний рекорд по подписанным контрактам

Взять межрегиональное сотрудничество двух стран под свое крыло – с такой инициативой 10 лет назад выступил Александр Лукашенко. Диалоговая площадка стала уникальной по уровню контактов. Десятки регионов России, каждая из областей Беларуси – на форуме слышат всех. Санкционное давление выводит деловую коммуникацию на новый уровень: промышленная кооперация, сотрудничество в аграрном секторе, кибербезопасность.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

В прошлом году в Гродно Форум регионов был рекордный по количеству подписанных контрактов. И у меня есть ощущение, что работа, проделанная в течение года, позволит в этом году эту цифру превзойти. То же самое касается предприятий Гродненской области. Мы будем сверять часы и оценивать, где можем еще нарастить имеющиеся проекты, сделать их более масштабными, и есть хорошие наработки по новым проектам. Сейчас тоже уже будут подписываться документы. Давайте, чтобы не спугнуть удачу, подведем итоги после завершения форума, но я уверен, что подготовительная работа, которая проводилась на протяжении всего года, выльется во взаимовыгодные контракты для нашего производителя.