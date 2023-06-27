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Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе. Выставка достижений народного хозяйства откроется 27 июня

27 июня 2023 06:30
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Уникальная площадка по развитию межрегионального сотрудничества. X Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе. Выставка достижений народного хозяйства откроется 27 июня-1

Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. На предыдущей встрече в Гродно подписаны соглашения на более чем миллиард долларов. И теперь они с успехом реализуются. В 2023 году сумму собираются ощутимо увеличить. Основная программа – сегодня и завтра (27 и 28 июня).

Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе. Выставка достижений народного хозяйства откроется 27 июня-4

В этот вторник откроется выставка достижений народного хозяйства.  Часть экспозиции разместилась в павильоне площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Как сообщили организаторы, со своей продукцией здесь знакомят 10 белорусских и 19 российских компаний.

Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе. Выставка достижений народного хозяйства откроется 27 июня-7

Также сегодня состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России и Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси. На заседании торгово-промышленных палат наших стран речь пойдет о перспективах взаимодействия деловых кругов.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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