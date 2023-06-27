Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе. Выставка достижений народного хозяйства откроется 27 июня

Уникальная площадка по развитию межрегионального сотрудничества. X Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальная площадка по развитию межрегионального сотрудничества. X Форум регионов Беларуси и России проходит в Уфе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. На предыдущей встрече в Гродно подписаны соглашения на более чем миллиард долларов. И теперь они с успехом реализуются. В 2023 году сумму собираются ощутимо увеличить. Основная программа – сегодня и завтра (27 и 28 июня).
В этот вторник откроется выставка достижений народного хозяйства. Часть экспозиции разместилась в павильоне площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Как сообщили организаторы, со своей продукцией здесь знакомят 10 белорусских и 19 российских компаний.
Также сегодня состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России и Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси. На заседании торгово-промышленных палат наших стран речь пойдет о перспективах взаимодействия деловых кругов.