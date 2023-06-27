Надежда Лазаревич на Форуме регионов Беларуси и России: мы прорабатываем поставки техники в этот регион

Выставочная экспозиция на площади 7 тысяч квадратных метров и договоренности на сумму до 1,5 миллиарда долларов. В Уфе проходит юбилейный – X Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставочная экспозиция на площади 7 тысяч квадратных метров и договоренности на сумму до 1,5 миллиарда долларов. В Уфе проходит юбилейный – X Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловая программа стартовала с совместного заседания торгово-промышленных палат двух стран. Акценты в переговорах бизнес-кругов расставляет время. Список тем обширный – от развития семейного предпринимательства до совместного производства газомоторного топлива. Ключевые тезисы представят для обсуждения парламентариям. Промышленная кооперация, импортозамещение, новые логистические цепочки – межрегиональные связи активно работают, но потенциал еще выше.
Фото: Telegram-канал Мингорисполкома
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского горисполкома:
Мы видим и уже прорабатываем, обсудив с предприятиями нашими основными города Минска («Амкодор», МАЗ, тракторный завод), которые заявили о возможности подписания новых контрактов, поставки техники в данный регион. Буквально сейчас мы были на встрече в мэрии, и мэр города Уфы тоже подтвердил заинтересованность в приобретении электротранспорта на следующий год.
Мы обсудим обязательно развитие кооперации малого и среднего бизнеса. Потому что все-таки только путем продвижения местных органов власти небольшие предприятия смогут о себе рассказать и раскрыть свой потенциал.
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:
Это главное, ради чего мы работаем, чтобы в первую очередь регионы работали между собой – там вся экономика. Для этого Форум регионов, для этого губернаторов, парламентариев, предпринимателей слушаем. Результат у нас есть. По прошлому году у нас очень хороший рост. Причем, как мне кажется, самое хорошее в этом росте, что у нас абсолютный практически паритет равный по экспорту и импорту. Личное общение – это всегда возможность посмотреть друг другу в глаза, договариваться.
Девиз Форума в Уфе – «Итоги и перспективы». Основные дни его работы насыщены переговорами и работой пленарных секций. В 2023 году организаторы предложили рекордные девять площадок: гуманитарное сотрудничество, общественная дипломатия, реализация единой промышленной и аграрной политики, туризм, волонтерство, современные информационные технологии. У деловых кругов также всеобъемлющая сфера интересов.