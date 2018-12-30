Новые лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных посылках. ГТК объясняет, что изменится в 2019 году

Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей онлайн-шопинга: с 1 января 2019 года вступят в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных посылках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Норма увеличена до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Правда, при разовом получении товара стоимость посылки сохраняется на уровне 22 евро и 10 килограммов. Это, конечно, главное нововведение для физических лиц, но далеко не единственное. Подписанный в развитие Таможенного кодекса ЕАЭС указ существенно облегчает работу экспортерам, вводит дополнительные послабления в области таможенного администрирования для белорусских резидентов СЭЗ и разрешает продавать Duty-Free товары на бортах национального перевозчика. Об этом и не только поговорим с первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским. Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Николаевич, добрый вечер.

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Добрый вечер. Юлия Огнева:

Говорим о принятом на прошлой неделе указе. Он в развитие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Изменения касаются как юридических лиц, так и физических. Поэтому я предлагаю разделить эти два понятия и начать с бизнеса. Какие основные изменения касательно предпринимательской деятельности? Владимир Орловский:

Самый главный посыл указа – что для субъектов хозяйствования предусмотрены значительные упрощения в таможенном администрировании. Например, для импортеров появилась возможность упрощенного оформления товаров, следующих в их адрес на границе, с полной очисткой в транспортно-логистических центрах, которые находятся непосредственно возле границы.

Также значительные упрощения предусмотрены для тех импортеров, которые получают товары в рамках оформления по инвестиционным проектам. Предусмотрены указом упрощения и для экспортеров, особенно для тех, кто осуществляет экспорт небольшими партиями. До 1000 евро можно оформлять без декларации. Но самый большой пакет привилегий, если можно так сказать, конечно, для резидентов свободных экономических зон. Указ предусматривает значительные упрощения. Кроме того, для субъектов хозяйствования значительно сократится контрольная нагрузка. Если ранее таможенные органы могли осуществлять контроль товаров после их выпуска в течение 5 лет, то сейчас за небольшим исключением такой срок составляет всего 3 года.

Юлия Огнева:

Давайте теперь к физическим лицам. Наверное, самое главное нововведение – это увеличение лимита на международные почтовые отправления до 200 евро и 31 килограмма. Но есть нюанс. Владимир Орловский:

Разовая норма – 22 евро и 10 килограмм – сохранилась. Но месячная норма увеличилась до 200 евро и 31 килограмма. О чем это говорит? Человек может получить, условно, девять посылок по 22 евро беспошлинно в течение месяца. Конечно, это значительно увеличит количество поступающих посылок в течение месяца. Юлия Огнева:

Когда речь шла о Таможенном кодексе ЕАЭС, когда он был только подписан и вступал в действие, мы говорили о том, что страны будут стремиться к унификации этих лимитов. Стремление будет продолжено?

Владимир Орловский:

В части унификации есть разработанное и подписанное решение Евразийской комиссии о постепенном снижении нормы беспошлинного ввоза для посылок. Уже с 1 января такая норма с 1000 евро уменьшается до 500 евро, а еще через год, с 1 января 2020 года, норма в Евразийском союзе уменьшится до 200 евро. То есть с этой стороны снижение будет. Как дальше другие страны будут, скажем так, воспринимать нашу белорусскую норму, будут ли вводить свои национальные нормы – здесь пока сложно сказать. Но то, что союзная норма будет снижаться – это уже закреплено. Ну а у нас вот эта норма, которая сейчас указом установлена, мы считаем, будет эффективной. Юлия Огнева:

Давайте поговорим о пересечении границы по земле – например, на автомобиле, на поезде. Здесь же тоже произошли изменения? Владимир Орловский:

Абсолютно верно. Сейчас указом четко установлен перечень товаров, которые не включаются в норму беспошлинного ввоза. Это те товары, которые необходимы человеку в пути следования либо в пункте назначения (если турист, например). Это обычные вещи в обиходе: средства гигиены, одежда, телефон, ноутбук, например.

Юлия Огнева:

Что касается авиационного транспорта – произошли ли здесь какие-то изменения? Владимир Орловский:

Нормы ввоза авиационным транспортом остались неизменными: 10 тысяч евро и 50 килограмм. Но появилась норма, которая позволяет осуществлять беспошлинную торговлю на белорусских воздушных судах. По поводу беспошлинной торговли: уже кодексом была разрешена установка таких магазинов беспошлинной торговли в аэропортах. И два таких магазина сейчас есть в минском аэропорту, которые работают на прилет. Кроме того, в 2018 году проведен эксперимент в одном из автодорожных пунктов пропуска – это «Берестовица» на белорусско-польской границе, где действовал несколько месяцев магазин на въезд. Это было для того, чтобы изучить перспективы, возможности. Функционирование этого магазина показало, что нарушений не было допущено. Работал он рентабельно, поэтому сейчас уполномоченными государственными органами прорабатывается вопрос возможного, скажем, распространения этого опыта и на другие пункты пропуска.

Юлия Огнева:

Коль скоро мы встречаемся под самый Новый год, может быть, можно подвести какие-то итоги. Чем для таможенных органов запомнился 2018-й? Владимир Орловский:

В этом году грузопоток увеличился на 11 %. Это значительно. Соответственно, более напряженно работают таможенные органы. С другой стороны, естественно, это и польза для страны. Если взять таможенные платежи, то уже в этом году уплачено в бюджет более 9 миллиардов рублей. Это более чем на 2 миллиарда превышает прошлый год. Это всё показывает, что бизнес работает, внешнеэкономическая деятельность развивается. Ну и, естественно, инфраструктуру строим. Сейчас проходит реконструкция трех пунктов пропуска: на польской границе – «Брузги», на латвийской границе – «Урбаны», на украинской границе – «Верхний Теребежов». Эта новая инфраструктура поможет нам обрабатывать возрастающие потоки без ущерба для скорости прохождения границы.