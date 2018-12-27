Бюджет Минской области на 2019 год утверждён с профицитом
Новости Беларуси. Рост экономики и совершенствование социальной политики – основные аспекты, заложенные в проект главного финансового документа страны на 2019 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Усиление социальной направленности бюджета является приоритетным и в Минской области. 27 декабря в Миноблисполкоме утвердили планы доходов и расходов на 2019 год.
Из 100 миллионов дотаций, выделенных центральному региону, десятая часть пойдет на поддержку строительства жилья, в сфере здравоохранения на каждого жителя Минщины запланировано более 400 рублей.
Так, бюджет Минской области на следующий год утвержден с профицитом в более чем 17 миллионов рублей. Причем по прогнозу доходы значительно превысят расходы. Важно, что в копилку включат и средства инновационного фонда области.
Главная задача на 2019 год – создание эффективной и устойчивой работы экономики. Таких результатов можно достичь за счет новых производств и модернизации предприятий, увеличения иностранных инвестиций, а также расширения географии рынков сбыта. Акцент сделают на приросте промышленности, сельского хозяйства, строительства и торговли.
Сергей Железняк, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
Особое внимание во внешнеэкономической деятельности будет уделяться работе с Китаем, потому что это перспективный рынок, особенно последние тенденции – а именно выставка импорта в Шанхае – дают толчок для перспектив развития на китайском рынке.
Серьезное внимание в следующем году будет уделяться «Великому камню», потому что уже сегодня зарегистрирован 41 резидент. В этом году уже три предприятия начали свою работу. В следующем году планируется, что три или четыре предприятия начнут свою работу с экспортным потенциалом.
Особенно важным в регионе остается поддержка социальной сферы. Так, количество рабочих мест сохранят на нынешнем уровне, что позволит удержать баланс на рынке вакансий. От стабильной работы экономики и роста доходов зависит и повышение реальных денежных доходов.