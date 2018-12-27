Бюджет Минской области на 2019 год утверждён с профицитом

Новости Беларуси. Рост экономики и совершенствование социальной политики – основные аспекты, заложенные в проект главного финансового документа страны на 2019 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Усиление социальной направленности бюджета является приоритетным и в Минской области. 27 декабря в Миноблисполкоме утвердили планы доходов и расходов на 2019 год.

Из 100 миллионов дотаций, выделенных центральному региону, десятая часть пойдет на поддержку строительства жилья, в сфере здравоохранения на каждого жителя Минщины запланировано более 400 рублей. Так, бюджет Минской области на следующий год утвержден с профицитом в более чем 17 миллионов рублей. Причем по прогнозу доходы значительно превысят расходы. Важно, что в копилку включат и средства инновационного фонда области. Главная задача на 2019 год – создание эффективной и устойчивой работы экономики. Таких результатов можно достичь за счет новых производств и модернизации предприятий, увеличения иностранных инвестиций, а также расширения географии рынков сбыта. Акцент сделают на приросте промышленности, сельского хозяйства, строительства и торговли.