Обсудят успехи цифровизации. Региональный цифровой форум пройдёт 16 сентября в Гомеле

Новости Беларуси. Региональный цифровой форум, который состоится 16 сентября в Гомеле, покажет, каких успехов достигли регионы в области цифровизации различных сфер жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума обсудят темы состояния, развития и перспектив цифрового будущего регионов Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость.

Роман Градусов, директор РУП «Национальный центр электронных услуг»:

На едином портале электронных услуг создан личный кабинет гражданина. Они создаются для каждого физического лица, при этом отображаются все возможные услуги, которые гражданин может получить в электронном виде. Сейчас на едином портале реализовано 207 электронных сервисов и 61 административная процедура. Гражданин может получать данные электронные сервисы, в том числе заказывать административные процедуры в любое удобное время в течение 24 часов в сутки.