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Обсудят успехи цифровизации. Региональный цифровой форум пройдёт 16 сентября в Гомеле

13 сентября 2021 16:00
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Новости Беларуси. Региональный цифровой форум, который состоится 16 сентября в Гомеле, покажет, каких успехов достигли регионы в области цифровизации различных сфер жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудят успехи цифровизации. Региональный цифровой форум пройдёт 16 сентября в Гомеле-1

Участники форума обсудят темы состояния, развития и перспектив цифрового будущего регионов Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость.

Обсудят успехи цифровизации. Региональный цифровой форум пройдёт 16 сентября в Гомеле-4

Роман Градусов, директор РУП «Национальный центр электронных услуг»:
На едином портале электронных услуг создан личный кабинет гражданина. Они создаются для каждого физического лица, при этом отображаются все возможные услуги, которые гражданин может получить в электронном виде. Сейчас на едином портале реализовано 207 электронных сервисов и 61 административная процедура. Гражданин может получать данные электронные сервисы, в том числе заказывать административные процедуры в любое удобное время в течение 24 часов в сутки.

Больше новостей экономики за 13 сентября читайте здесь.

# It-технологии # Экономика # Роман Градусов # Наталья Надольская # Фотофакт

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