Новости экономики за 13.09.2021
Новости Беларуси. Сколько средств вложили иностранные инвесторы в реальный сектор экономики Минска? Почему Беларусь признана самым быстрорастущим экспортером цветов в мире и что происходит с ценами на газ в Европе?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ПОЛГОДА ВЛОЖИЛИ ПОЧТИ 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА
Иностранные инвесторы за полгода вложили почти 3 миллиарда долларов в реальный сектор экономики Минска, за исключением финансового. Основные инвестиции в белорусскую столицу, а это 38,8 % от всего объема поступивших средств, пришлись на Россию. В тройку инвесторов вошли предприятия Кипра и Украины. Стоит особо отметить, что 90 % вложений, которые поступили в экономику Минска, оказались прямыми. Столичные предприятия за полгода инвестировали за границей 1,8 миллиарда долларов. Причем подавляющее количество средств, 75,5 %, было направлено в адрес российских предприятий.
БУТБ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ СДЕЛОК С ПИЛОПРОДУКЦИЕЙ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Белорусская универсальная товарная биржа с 14 сентября в рамках торгов пилопродукцией на внешний рынок вводит новую товарную группу – «пиломатериалы, выставляемые нерезидентами Республики Беларусь». Предполагается, что это позволит привлечь дополнительное внимание зарубежных покупателей и поспособствует увеличению доли транзитных сделок в биржевом товарообороте. Ранее лоты с «небелорусской» пилопродукцией размещались в одном реестре с предложениями отечественных деревообработчиков, что создавало определенные трудности для потенциальных покупателей. Нововведение также обусловлено значительным ростом интереса к биржевой площадке со стороны иностранных поставщиков.
ПЕРВАЯ В МИРЕ СТРАНА ПЕРЕШЛА НА БИТКОИН
Первая в мире страна перешла на биткоин. Теперь жители Сальвадора могут на себе ощутить все прелести высоких технологий, расплачиваясь за утренний кофе криптовалютой. Власти полагают, что переход на биткоин придаст мощный импульс экономике. Скептики в лице Международного валютного фонда и Всемирного банка, напротив, уверены, что столь рискованный шаг создает только дополнительные угрозы для государства. Основная проблема биткоина – его волатильность. В МВФ считают, что государство рискует получить нестабильные внутренние цены. Кроме того, признание биткоина национальной валютой делает невозможным борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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