Новости экономики за 13.09.2021

Новости Беларуси. Сколько средств вложили иностранные инвесторы в реальный сектор экономики Минска? Почему Беларусь признана самым быстрорастущим экспортером цветов в мире и что происходит с ценами на газ в Европе?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ПОЛГОДА ВЛОЖИЛИ ПОЧТИ 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА