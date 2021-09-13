Прямой эфир

Цена на газ в Европе снова повысилась – 730 долларов за 1000 кубометров

13 сентября 2021 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цена на газ в Европе обновила рекорд в преддверии осенне-зимнего периода. Она преодолела отметку в 730 долларов за 1 000 кубометров и будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на газ в Европе снова повысилась – 730 долларов за 1000 кубометров-1

Сложившуюся ситуацию на европейском газовом рынке эксперты связывают с переориентацией поставщиков сжиженного природного газа на азиатский рынок, с неясной судьбой прокачки дополнительных объемов газа через Украину, а также с рекордно низкими объемами закачки в подземные хранилища газа в Европе. Уже в ближайший месяц стоимость природного ресурса продолжит подниматься и, по мнению аналитиков, достигнет отметки в 850 долларов 1 000 кубометров.

Напомним, страны, заключившие долгосрочные контракты с «Газпромом», покупают газ значительно дешевле в условиях роста мировых цен на энергоносители.

Больше новостей экономики за 13 сентября читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обсудят успехи цифровизации. Региональный цифровой форум пройдёт 16 сентября в Гомеле
13 сентября 2021 16:00

Обсудят успехи цифровизации. Региональный цифровой форум пройдёт 16 сентября в Гомеле

От продаж выручили почти 124 млн долларов. Беларусь признали самым быстрорастущим экспортёром цветов в мире
13 сентября 2021 15:57

От продаж выручили почти 124 млн долларов. Беларусь признали самым быстрорастущим экспортёром цветов в мире

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями
13 сентября 2021 11:36

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями